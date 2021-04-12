Опасные и загадочные облака заметили над Петербургом

Загадочные мамматусы появились в небе над Петербургом / Фото: Петр Косых

Жители Санкт-Петербурга заметили в небе над городом очень странные и необычные облака. Точнее, грозовые тучи, которые угрожающе нависли над Северной столицей. Загадочные и опасные мамматусы - "вымеобразные" облака, которые обычно образуются в тропических широтах. У нас такие тучи бывают крайне редко. Завораживающее природное явление в субботу, 10 апреля 2021 года, поймал в объектив своего фотоаппарата фотограф Петр Косых на берегу Финского залива в Курортном районе города.

Даже в тропических широтах такие облака - редкость / Фото: Петр Косых

- Из нависающей грозной тучи, словно бородавки, начали "выскакивать" маленькие пузыри. Минут через пять ими покрылось все облако вдоль береговой линии. А еще через десять почти все они исчезли. Мне удалось сделать несколько видео и фотографий, в том числе и эту трехрядную панораму их шести горизонтальных кадров, - рассказал Петр.

Известно, что вымеобразные облака даже в тропических широтах образуются крайне редко. Ячейки на самом деле огромные - около полукилометра в ширину. Опасность мамматусов в том, что в них образуются грозовые штормы и шаровые молнии. Поэтому пилотам в таких облаках летать не рекомендуется.

Последний раз такие облака в Петербурге видели летом в 2019 году.

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