Причина пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге 12 апреля 2021: могло быть короткое замыкание в электрощитовой

Появилась предварительная причина пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге 12 апреля 2021. Фото: Артем КИЛЬКИН

Озвучена предварительная причина пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, который произошел 12 апреля 2021 года. Напомним, выгорели корпуса фабрики на площади 10 тысяч квадратных метров. Сообщается об одном погибшем пожарном.

Периодически пламя перекидывалось на соседние дома – хостел и лавку. Гостиницу уже потушили, огонь распространился там только на чердаке, эвакуированные люди находятся в пункте обогрева. Вертолеты МЧС и Минобороны 49 раз сбросили воду на пылающее здание. Ликвидация огня продолжается. Тем временем спасатели исследуют возможные причины жуткого происшествия.

- Рассматривается версия короткого замыкания. По первоначальным данным, возгорание возникло именно в электрощитовой, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказали «Комсомолке» очевидцы происшествия, огонь вспыхнул в предприятии, занимавшимся созданием лодок из ПВХ. В ГУ МЧС России по Петербургу пока не стали однозначно комментировать возможную причину пожара.

- В данный момент рассматривают все версии причин возгорания. Выделять какую-то одну конкретно сейчас некорректно, - пояснили «КП-Санкт-Петербург».

Добавим, что прокуратура и СК проводят проверки по факту ЧП. Следком уже возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. «Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации.

Добавим, что прокуратура и СК проводят проверки по факту ЧП. Следком уже возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. «Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации.

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