Полицейские спасли двух мужчин, тонувших в Обводном канале в Петербурге

Сотрудники ДПС спасли двух тонувших в воде мужчин в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции спасли двух мужчин, тонувших в холодном Обводном канале. Инцидент произошел еще вечером в субботу, 10 апреля 2021 года. Патрульные ДПС находились у дома 90 по набережной Обводного канала, когда к ним подошли люди и попросили о помощи, указывая на воду.

- В канале находились двое мужчин, которые не могли самостоятельно выбраться, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские мигом приступили к спасательной операции. Лейтенант Тимофей Ломакин достал из патрульного автомобиля трос для буксировки, перелез через ограду канала, намотал трос себе на руку и сбросил другой конец одному из мужчин, который был в воде. В это время старший лейтенант Леонид Шестихин вызвал скорую помощь и МЧС.

Один из мужчин смог выбраться из воды сам Фото: принтскрин видео.

Прохожие тоже не остались равнодушными и помогали держать полицейского, пока тот с помощью троса пытался вытянуть мужчину из воды.

В это время один из мужчин сумел все же доплыть до спуска и выбрался самостоятельно из воды.

- Он прыгнул, я за ним, - стучащими от холода зубами сумел объяснить мужчина, что же произошло.

Как оказалось, перед этим друзья выпивали. Один из них решил прыгнуть в воду, но начал тонуть. Второй принялся спасать приятеля, но тоже пошел ко дну в ледяной воде.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые помогли полицейскому вытащить мужчину на берег. Обоих пострадавших отправили в руки медиков. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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