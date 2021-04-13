Второй день подряд спасатели тушат пожар на "Невской мануфактуре" в Петербурге

В Петербурге второй день подряд тушат пожар на "Невской мануфактуре" Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже второй день подряд спасатели тушат жуткий пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Все еще горят завалы на площади около 500 квадратных метров. Возгорание началось в первом часу дня понедельника, 12 апреля 2021 года. Сначала пламя охватило четвертый этаж здания на Октябрьской набережной, 50, но буквально за полчаса огонь быстро распространился, обвалилась крыша, рухнули перекрытия этажей. Через пару часов историческая постройка была вся охвачена огнем.

Сейчас горят завалы на площади 500 квадратов Фото: Артем КИЛЬКИН

- В самый пик пожара огонь охватил более 10 тысяч квадратных метров постройки. Только к 22 часам спасателям удалось локализовать возгорание. В 23:05 началось постепенное снижение ранга пожара, - рассказали в МЧС Петербурга.

Всю ночь продолжалось тление в завалах здания. Даже к утру работы по проливке еще не закончились. Сейчас спасатели ведут разбирают завалы и тушат локальные очаги возгорания. На месте работают 37 спасателей и 9 единиц техники.

На 9 часов 13 апреля перекрыто движение по Октябрьской набережной от улицы Крыленко до Народной, чтобы автомобили спасателей могли беспрепятственно подъезжать к "Невской мануфактуре".

Накануне к тушению пожара были привлечены вертолеты Фото: Артем КИЛЬКИН

Тушить такой мощный пожар оказалось очень сложно. Мало того, что в здании хранилось много лакокрасочных изделий, которые только "кормили" пламя. Затруднял ситуацию ветер, который разносил огонь. В какой-то момент пламя перекинулось на соседний хостел, начала гореть крыша. Из дома были эвакуированы 50 человек. Огонь также охватил деревья, растущие вокруг.

Для того, чтобы потушить огонь были привлечены более 500 спасателей, вертолет МЧС и даже военные вертолеты. На здание вылили более 30 тонн воды.

Спасатели разбирают завалы, тушат локальные очаги возгорания Фото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, при исполнении своего долга погиб начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Еще трое сотрудников МЧС пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас вместе с прокуратурой комитет проводит проверку.

По мнению очевидцев, пожар мог начаться в конторе по производству лодок. Официально эта версия еще не подтверждена.

"КП-Петербург" продолжает следить за развитием событий.

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