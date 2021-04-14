График отключения горячей воды в Санкт-Петербурге 2021: терпеть придется, но меньше

Горячую воду обещают отключать не больше, чем на две недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего полтора месяца осталось до календарного лета. А это означает не только приход тепла, но и начало сезонной профилактики теплосетей. «Комсомолка» рассказывает, как узнать график отключения горячей воды в Санкт-Петербурге 2021 года в своем доме и напоминает, сколько придется терпеть неудобства в будущем.

- До 23 августа 2021 года ГУП «ТЭК СПб» проведет 263 проверки сетей в 17 районах Петербурга и Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти. Кроме того, с 12 мая по 31 августа предприятие выполнит планово-профилактический ремонт 276 энергетических источников и 216 центральных тепловых пунктов, - сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, что ранее вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль потребовал сократить сроки отключения горячей воды в домах. Точнее, сделать так, чтобы двухнедельная профилактика не накладывалась на выполнение планового ремонта труб, из-за чего некоторые горожане по месяцу были отрезаны от благ цивилизации. Теперь суммарные сроки отключения не могут превышать двух недель.

Энергетики взяли под козырек и уже пообещали сократить сроки профилактики до минимума. Так, в 10 районах города воду отключат на 1-4 дня. Об этом заявили в ГУП «ТЭК СПб». Речь идет о почти шести тысячах зданий - 63% от общего числа - в Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах. На 5-10 дней горячую воду будут отключать в 782 домах Петербурга, а на две недели без тепла из крана останутся 2745 зданий, входящих в зону ответственности предприятия. Некоторых счастливчиков отключение не коснется вовсе.

Узнать точные сроки работ по каждому адресу можно с помощью сервиса на сайте ГУП «ТЭК». Здесь надо ввести улицу и номер дома, компьютер покажет результат.

Точно такой же сервис (по ссылке) работает на сайте и второго крупного поставщика теплоэнергии – ОАО «Теплосеть». Здесь метод работы аналогичный: вводится адрес дома и по нему выдается вся информация по отключению горячей воды. Энергетики также уже пообещали сократить сроки работ.

Третий оператор тепла в домах горожан – «Петербургтеплоэнерго». Компания просто публикует на сайте список домов со сроками отключения тепла, надо лишь выбрать свой адрес. Обновить данные на лето 2021 года обещают 14 апреля. Список по ссылке.

Четвертый и последний поставщик горячей воды в квартиры жителей Северной столицы – ООО «Теплоэнерго», пока данные на сайте не обновило. В руководстве компании «Комсомолку» заверили, что сведения о периоде отключения горячей воды появятся в ближайшее время. Посмотреть их можно здесь.

Выяснить, кто именно обслуживает дом, петербуржцы могут по квитанции на оплату коммунальных услуг или в бухгалтерии своей управляющей компании.

Полезные телефоны:

- Информационный центр ГУП «ТЭК СПб»: 8 (812) 601-93-93. Горячая линия: 8 (812) 601-93-93;

- Абонентская служба «Теплосети»: 8 (812) 688-49-45;

- Аварийная служба «Петербургтеплоэнерго»: 8 (812) 233-00-08. Горячая линия: +7 (812) 334-50-60;

- Аварийная служба «Теплоэнерго»: 8 (812) 363-09-39;

- Оперативный дежурный Комитета по энергетике Санкт-Петербурга: 8 (812) 576-58-99.