В Петербурге девочка попала в больницу, съев конфету с наркотиком из детского сада

Девочка из Петербурга отравилась конфетой, которую ей дали в детском саду Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после странного отравления маленькой девочки конфетой. В девятом часу вечера 13 апреля 2021 года бригада скорой помощи госпитализировала семилетнего ребенка с острым отравлением. Девочка была в очень тяжелом состоянии. Оказалось, что перед этим она съела угощение, которое ей дали в детском саду.

- Семилетнюю девочку госпитализировали из квартиры дома по Софийской улице с острым пероральным отравлением. Экспертиза показала, что отравилась она наркотиком метадоном. Состояние ребенка тяжелое, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Со слов родителей ребенка, тем вечером, около 19:30 часов девочка съела конфету, которую ей дали в детском саду. Спустя уже несколько минут малышке стало плохо и ей вызвали скорую.

Известно, что семья у девочки полная, на профилактическом учете не состоит. Сейчас следователям предстоит выяснить, кто дал ребенку конфету с наркотиком.

Напомним, год назад шестилетний мальчик отравился, выпив воды из бутылки из-под минеральной воды. Оказалось, что внутри был раствор соли оксимасляной кислоты, имеющий психотропное действие.

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