«Некоторых спасли, одна разбилась, остальные убежали»: В сгоревшей «Невской мануфактуре» находился кошачий приют

Из горящей "Невской мануфактуры" спасли 11 котов. Фото: Артем КИЛЬКИН / vk.com/pushistyye_lapki

В сгоревших 10 тысячах квадратных метров здания «Невской мануфактуры» находился кошачий приют «Пушистые лапки». Волонтеры потеряли 11 животных в ходе страшнейшего пожара.

Как рассказала «Комсомолке» одна из сотрудниц приюта Галина Николаевна, они арендовали там трехкомнатное помещение. Каких-либо проблем с пожарной безопасностью женщина не заметила, наоборот, хвалила владельцев «трешки» за хороший ремонт. В день трагедии она как раз находилась в приюте и героически спасала мурлык. В ходе эвакуации шокированные коты искусали ей руку, но Галина Николевна стойко переносила боль и вытаскивала питомцев на улицу.

- 23 кошки у нас было. 11 спасли, одна разбилась, остальные убежали, – говорит волонтер приюта. – В момент пожара спасатели МЧС сказали, что можно открыть окна, чтобы животные могли выпрыгнуть. Там четвертый этаж у нас. Одна сразу сиганула. Но на улице стояли поддоны деревянные, она мордочкой о них ударилась. И все… насмерть. Если бы их не было, то, вероятно, выжила бы. Потому что четвертый этаже явно не тот, при падении с которого кошки погибают.

Все пропавшие котята. Фото: vk.com/pushistyye_lapki

Эвакуировать котов было чрезвычайно трудно – вокруг темнота, узкие коридоры и общая паника.

- Пихали по несколько кошек в клетку. Тащили их по темноте, на узкой лестнице, ничего не видно из-за отключения электричества. Сама клетка 15 килограммов весит, еще каждый кот по пять, еле справились. Соседи наши помогали нам, конечно. Но, в основном, каждый вытаскивал что-то свое – компьютеры, другие вещи, а лесенки у нас там узенькие, дом 19 века, нам всем не разойтись было, – делится деталями спасания с «КП-Петербург» Галина Николаевна.

11 спасенных котов сейчас временно находятся в квартире родителей волонтера. Остальных пропавших разыскивают по району. На место пепелища сотрудников приюта не пускают – пожар еще не до конца потушен, идет проливка тлеющих развалин. Зато сотрудники МЧС обрадовали волонтеров спасением четырех маленьких котят. Видимо, где-то в здании сама по себе жила беременная кошка.

Сотрудники МЧС спасли из пожара четырех котят, их мать погибла. Фото: СОЦСЕТИ

- Мать у малышей погибла, к сожалению, в пожаре. Котят нам передали, сейчас они лечатся в местной ветеринарной клинике, их надо докармливать, - добавляет Галина Николаевна.

Если вы хотите помочь приюту финансово, то информация об этом есть в группе «Пушистых лапок» во «Вконтакте». Там же можно сообщить о находке того или иного пропавшего кота.

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