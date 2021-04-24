Начала есть рыбу и отращивает жирок: Волонтеры показали детеныша тюленя, спасенного от смерти под Петербургом

Умирающий детеныш тюленя, спасенный под Петербургом, пошел на поправку Фото: принтскрин видео.

Маленькая самочка тюленя, которую спасли от смерти на берегу Финского залива в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области, пошла на поправку. Ее нашли 7 апреля местные жители. Животное еле дышало, билось в судорогах и уже готовилось умирать. Благо, малышку забрал доброволец по имени Антон и отвез в Фонд друзей балтийской нерпы в Петербурге, где ей экстренно начали оказывать помощь.

- Когда Антон привез к нам эту тюлениху оказалось, что она уже в очень тяжелой ситуации. У нее была высокая температура, судороги, она собиралась отойти в мир иной. Хорошо, что получилось своевременно оказать ей помощь, - рассказал один из основателей Фонда Вячеслав Алексеев.

Малышку привезли в Фонд без сил, в судорогах и с высокой температурой Фото: принтскрин видео.

Малышка была очень истощена - ей не хватало около 60 процентов массы для того, чтобы быть полноценным, здоровым тюленем. Постепенно работники Фонда привели ее в хорошее состояние - тюлениха ожила, начала сама есть рыбу и обрастать жирком.

- Сейчас она все еще на карантине. Скоро мы начнем приучать ее к воде. Пока что из-за нехватки жировой прослойки она замерзает уже через пять минут, ежится, убегает, кричит, - объяснил Вячеслав.

Создатель Фонда рассказал, что у них есть специальная система приучения тюленей и нерп к воде. Сначала они помещают их в небольшую прослойку воды, потом все больше и больше, а итоговый тест - когда ластоногие 2-3 суток находятся в бассейне и их не пускают на сушу, чтобы понять, насколько они готовы вернуться в Финский залив или Ладожское озеро.

- Нашей тюленихе надо еще 2-3 недели, чтобы обрасти жирком и набрать положенные 40 килограммов. После этого можно будет готовить ее к выпуску.

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