Покончила с собой вдова петербургского скульптора "Печального ангела"

Умерла вдова знаменитого петербургского скульптора Романа Шустрова Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге покончила с собой Мария Касьяненко, вдова художника и скульптора Романа Шустрова, по чьи эскизам был создан памятник "Печальный ангел", установленный на набережной реки Карповки. Известие о ее смерти появилось во вторник, 27 апреля 2021 года. О этом рассказала тетя женщины.

- Ушла из жизни по своему выбору любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный, добрый человек. Ей было всего 35 лет, - написала на свой странице в социальной сети Евгения Манро.

По эскизу Романа был создан памятник врачам, погибшим от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Мария совсем немного не дожила до годовщины смерти супруга, который скончался от коронавируса 14 мая 2020 года. И всего один день прошел с годовщины смерти мужа ее матери.

- Пять человек за последний год в нашей семье в Питере унесла проклятая болезнь и невыносимые страдания близких, - добавила Евгения.

В течение года друзья и родные поддерживали Марию, старались вернуть ее к жизни после смерти супруга.

Сам Роман скончался в мае 2020 года от коронавируса / Фото: facebook Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Роман Шустров стал автором многих скульптур, которые можно увидеть в садах Петербурга. Одна из его самых знаменитых работ - ангел в Измайловском саду. Роман лежал в Мариинской больнице с пневмонией и скончался в середине мая прошлого года. По его эскизу был создан памятник, посвященный погибшим от коронавируса врачам Петербурга.