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Звезды30 апреля 2021 14:18

Первое фото Алисы Фрейндлих после тяжелой болезни показал Смольный

Артистка посетила администрацию города, где была награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Алиса Фрейндлих впервые вышла на публику после тяжелой болезни / Фото: Смольный

Алиса Фрейндлих впервые вышла на публику после тяжелой болезни / Фото: Смольный

Актриса Алиса Фрейндлих впервые появилась на публике спустя два месяца тяжелой болезни коронавирусом. В пятницу, 30 апреля 2021 года, она присутствовала в Смольном на торжественной церемонии вручения государственных наград, где сама была удостоена Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награду артистке вручал губернатор Александр Беглов.

- Этот год для нас сложный – мы столкнулись с серьезным вызовом, с пандемией. И каждый из вас на своём рабочем месте сделал все, чтобы мы достигли необходимого результата, которого ожидало от нас правительство страны, - отметил градоначальник.

Артистка награждена почетным Орденом / Фото: Смольный

При получении награды Алиса Бруновна улыбалась и выглядела очень свежо и бодро. Также за большой вклад в развитие культуры и искусства Орденом Почета награжден артист Театра имени Ленсовета Михаил Боярский.

Напомним, что легендарная актриса, звезда "Служебного романа" почти 50 дней пролежала в больнице с коронавирусом. Его госпитализировали еще в декабре 2020 года. Из-за болезни у нее развилось обширное поражение легочной ткани. Однако все врачи отмечали боевой характер Алисы Бруновны. Но сетовали, что артистка не может избавиться от привычки к курению, что осложняло лечение. Тем не менее, Алиса Фрейндлих уже полностью здорова и даже готовится к выходу на сцену. 25 апреля на второй сцене БДТ она сыграет первый спектакль "Волнение".

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