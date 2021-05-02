3:0 - «Зенит» громит «Локомотив» после первого тайма в центральном матче 28 тура РПЛ

Фанат "Зенита" устроили перформанс перед матчем с "Локомотивом". Фото: twitter.com/zenit_spb

Петербургский «Зенит» сделал уверенный и явный шаг к досрочной победе в чемпионате Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2020/21. После первого тайма сине-бело-голубые ведут с разгромным счетом 3:0.

Первый гол красивым «парашютом» на 19-й минуте в ворота железнодорожников забил Артем Дзюба, который добил мяч после ударов Азмуна и Малкома.

Еще через 20 минут подачу Себастьяна Дриусси после розыгрыша углового замкнул головой Сердар Азмун - 2:0. А уже в добавленное время защитник москвичей снес в штрафной Артема Дзюбу. Арбитр Сергей Карасев не сомневаясь назначил пенальти. Штрафной удар четко реализовал все тот же Азмун - 3:0 и только крайне провальная игра во втором тайме может лишить «Зенит» золотых медалей чемпионата.

Трансляцию матча ведет «Комсомольская правда».