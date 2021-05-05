Смерть за день до шестнадцатилетия: Стала известна предварительная причина страшного пожара в Ленобласти, в котором погибли двое подростков

Двое подростков погибли, задохнувшись угарным газом, одного удалось спасти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К чудовищной трагедии, развернувшейся в минувший вторник, 4 мая, в поселке Федоровское Ленинградской области, могло привести неосторожное обращение с огнем. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказал информированный источник.

- В ходе проверки было установлено, что в коридоре находилась канистра с бензином – предварительно, именно с нее и началось возгорание, - уточнил собеседник издания.

Напомним: пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Центральной около 17:00. На момент ЧП в квартире, где все случилось, находилось трое ребят: 17, 15 и 14 лет. Как рассказывают соседи, они, вероятнее всего, попытались разогреть себе ужин на газовой плите, но в какой-то момент все пошло не по плану: огонь перекинулся на канистру с бензином, а потом охватил и большую часть квартиры. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Одного из подростков – старшего – прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать, он отделался ожогами рук, лица и шеи первой и второй степени. Двое других мальчишек скончались – отравились угарным газом. Одному из них сегодня, 5 мая, могло бы исполниться 16 лет.

Для жителей поселка Федоровское случившееся стало настоящим шоком.

- Обе семьи совершенно нормальные, - рассказала «Комсомолке» соседка одной из семей, где погиб ребенок. – Небогатые, но все в рамках разумного. И дети тоже спокойные, ответственные, никакого хулиганства мы за ними никогда не замечали. И дом еще не старый. Как такое могло случиться – ума не приложу.

В соцсетях уже начали сбор средств пострадавшим семьям. Между тем правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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