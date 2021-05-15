45 человек задержали после массовой драки в Петербурге

Полиция выясняет причины массовой драки на севере Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала 45 человек после сообщения о массовой драке в Приморском районе города. В половину девятого вечера пятницы, 14 мая 2021 года, в управление МВД поступил звонок от очевидцев, которые рассказали, что на перекрестке улиц Вербной и Репищева происходит серьезная потасовка.

- В заявлении говорилось, что около 100 человек мигрантов, вооруженных арматурами и дубинками, устроили серьезную драку, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место сразу же прибыл наряд полиции, однако на указанном перекрестке они никого не застали. Спустя время в разные отделения Приморского района были доставлены 45 человек, причастные к потасовке.

Также в соцсетях появилось видео. Однако на нем драки не видно, как и дубинок в руках участников. На кадрах около 30 человек бегают по перекрестку, явно пытаясь поймать убегающих.

Сейчас с инцидентом разбирается полиция, пытаясь выяснить, что же все-таки произошло между таким большим количеством людей, а также, есть ли пострадавшие.

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