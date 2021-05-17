Масочный режим продлен в Петербурге до конца мая

Маски придется носить минимум до конца мая. А скорее всего - еще дольше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга продлили действие масочного режима до конца мая. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий сферу здравоохранения. Причиной стало не только сохраняющаяся, но и возросшая заболеваемость коронавирусом, из-за которой вновь расконсервирован временный госпиталь в «Ленэкспо».

- Все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, будут действовать до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Использование масок обязательно при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, - отметил чиновник, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Отметим, что со вторника, 18 мая, к работе с коронавирусными пациентами возвращается Госпиталь для ветеранов войн, где в павильона-трансформере дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных.

С 20 мая по ковиду будет работать пятый павильон «Ленэкспо», а с 21 числа 260 инфекционных коек развернет городская больница №38 имени Семашко.

По словам Олега Эргашева, за последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге возросло на 3,5%, госпитализаций - на 27%. Впрочем, пока новых ужесточения мер не планируется, а с ростом заражаемости планируют бороться более активной вакцинацией.

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