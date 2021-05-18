Суд отменил продление ареста Марины Кохал, расчленившей рэпера Картрайта

Суд отменил Марине Кохал продление ареста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга о продлении срока ареста Марины Кохал, вдовы расчлененного ею рэпера Энди Картрайта. Такое решение было принято во время заседания во вторник, 18 мая 2021 года. Разбирательства проходили по инициативе адвоката обвиняемой Сергея Лукьянова.

- Основанием отмены стало нарушение судьей Тяжловой А.А. тайны совещания судей, оглашение не полного текста постановления о продлении стражи, изготовление части постановления уже после выхода из совещательной комнаты, - рассказал Лукьянов.

Теперь вдове рэпера предстоит новый суд Фото: СОЦСЕТИ

Однако это не значит, что Кохал тот час выпустят из-под стражи. Теперь предстоит очередное заседание суда, где снова будет рассматриваться вопрос о продлении ей ареста. По последнему постановлению она должна пробыть в СИЗО до 30 июня.

Напомним, в июле 2020 года расчлененное тело Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт, нашли в квартире на Невском проспекте, где он жил со своей женой и ребенком. Позже вдова Марина Кохал призналась, что расчленила супруга она, но не убивала. Умер он сам. Во время расследования специалисты заметили, что найти улики о том, как умер музыкант, очень сложно - некоторые части тела она постирала, а некоторые внутренние органы пропали. В следствии же уверены, что именно Марина убила своего супруга инъекцией препарата для инсулинозависимых.

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