Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну просят дать 16 лет колонии и штраф в 60 млн рублей

Бывшему вице-губернатору Петербурга грозят 16 лет в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве во время строительства "Газпром Арены". Фото: Александр ГЛУЗ

Обвинение просит наказать бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна 16-ю годами колонии строгого режима, а также назначить ему штраф размером в 60 миллионов рублей. Напомним, экс-чиновника уже который год судят по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере – деньги пропали при многострадальном строительстве стадиона «Зенита» на Крестовском острове, они предназначались на информационное табло. Тогда застройщик ООО «Инжтрансстрой-СПб» не досчитался 50 млн рублей. По версии следствия, больше половины из них легли в карман Оганесяну.

В 2019 году бывший вице-губернатор раскаялся и признал вину, даже пообещал возместить ущерб. Хотя в 2017-м, при обысках, чиновник заверял, что миллионов у него нет. И вот, в апреле 2021-го, делу дали новый ход.

- В Куйбышевском районном суде г. Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по данному уголовному делу. Также Оганесяну просят запретить занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет. Бывшему замглавы комитета по строительству Петербурга Александру Янчику просят назначить 14 лет лишения свободы и наказать таким же 60-миллионным штрафом, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По делу проходят еще 7 фигурантов, следствие хочет для них наказания помягче, от 4 до 10 лет лишения свободы в зависимости от роли в преступлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По подозрению в мошенничестве на "Зенит-арене" задержан бывший вице-губернатор Петербурга

Марат Оганесян два года отвечал в Смольном за строительный блок (подробности)

Бакланы виноваты: В протечках на «Санкт-Петербург Арене» заподозрили птиц

По словам вице-губернатора Игоря Албина, бакланы портят крышу своими мощными клювами (подробности)