Настоящая Золушка: Кошка редкой породы научилась мыть пол и удивила соцсети

Кошка необычной породы научилась мыть пол / Фото: instagram.com/lisaalisa_basilio/

Необычная кошка по имени Лиса Алиса Из Санкт-Петербурга стала любимицей социальных сетей. Внимание очаровательная хвостатая привлекла не только своей красотой и грацией, но и уникальным умением. Алиса, как настоящая Золушка, берет в лапки тряпку и начинает тщательно намывать пол, если считает его не достаточно чистым. Хозяева, увидев такую самостоятельность кошки и необычный талант, создали для нее страницы в социальных сетях, которые стали быстро набирать популярность. Сейчас в Instagram у нее около 2,5 тысяч подписчиков.

КОШКА-ЗОЛУШКА

Лиса Алиса двухлетняя кошечка редкой породы Чаузи. Ее папа здоровый 22-килограммовый камышовый кот, а мама абиссинская кошка. Ее полное имя - LISA ALISA OF BAUNTI. При своей экзотической внешности от дикого отца, Лиса очень мягкая и домашняя, при этом наблюдательная и изобретательная. Она с радостью приносит во время игры мячик хозяину, с легкостью открывает шкафы и комоды. Но главное, кошка-домохозяйка научилась сама мыть полы.

Если Алиса считает, что дома грязно, то сама принимается за уборку / Фото: instagram.com/lisaalisa_basilio/

- Наша Лиса Алиса очень любит и ценит чистоту. Когда-то давно она с жадностью наблюдала за тем, как убираются в доме. В один прекрасный момент, когда у нас шел ремонт и было грязно, кошка взяла тряпку и начала мыть, - рассказала "Комсомолке" мама хозяйки Алисы Татьяна.

Удивлению хозяев сначала не было предела, как и впоследствии подписчиков в соцсетях. За свои труды Алиса не ждет поощрений в виде лакомства. Уборку проводит регулярно, если считает, что пришло время. При этом ворчит на хозяев, как бы отчитывая их. И не закончит свое дело, пока не доведет до конца, или пока у нее не возьмут тряпку люди и не продолжат ее старания.

- Нам так неудобно, что кошка за нас моей пол. Мы даже купили ей робот-пылесос, но пока что он не вызывает у Алисы доверия. Мы, конечно, часто убираемся, но не так часто как ей бы хотелось. Тряпку она приносит с ванной комнаты. Если не дать тряпку, то может может помыть и чьей нибудь футболкой или носком, - смеется Татьяна.

ПЕРЕДАЕТ ТАЛАНТ ПОКОЛЕНИЮ

Алиса в семьей не одна. Когда хозяева брали кошечку к себе в дом, то в придачу получили еще и котика этой же породы Чаузи. Вскоре хвостатые образовали пару и у них появились котята. Алиса, как хорошая мама, зря времени не теряет и обучает своих малышей всему, что умеет сама, в том числе и уборке.

Своих котят Лиса Алиса тоже учит этому важному навыку / Фото: instagram.com/lisaalisa_basilio/

- Кошка активно учит мастерству своих деток. Видимо мама считает, что этот навык, наравне с другими, деткам очень должен пригодиться в жизни и это очень трогательно, - отметила Татьяна.

Сейчас у дочери Татьяны, Ульяны Елисеевой, свой питомник этих необычных кошек - Wild Traveler. Такое название появилось потому что семья много путешествует и всегда берет с собой своих кошек. Так, Алиса еще большая любительница походов с палатками.

- Они приучены к шлейке и чувствуют себя в машине, палатке и в лесу у озера практически также комфортно как и дома. Разумеется с соблюдением всех требований безопасности как к перевозке питомцев так и нахождении их на свежем воздухе.

Коты Чаузи с удовольствием путешествуют со своими хозяевами и прекрасно чувствуют себя в лесу / Фото: instagram.com/lisaalisa_basilio/

Во время отпуска Лиса Алиса отдыхает со всей семьей: машину не моей и в палатке не прибирается, а с удовольствием любуется утками.

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