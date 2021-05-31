«Чудеса случаются»: Солиста Мариинского театра Давида Залеева вывели из искусственной комы

Упавшего с электросамоката солиста Мариинского театра вывели из искусственной комы. Фото: СОЦСЕТИ

Медики вывели из искусственной комы солиста Мариинского театра Давида Залеева, который в ночь на 13 мая упал с электросамоката на Лермонтовском проспекте. Напомним, артиста срочно госпитализировали, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи Мариинской больницы оперативно удалили гематому Давида Залеева после трепанации черепа.

Из-за травмы артиста в театре экстренно переносили спектакли. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас весь театр и родные из Северной Осетии молятся за здоровье парня. К счастью, появилась положительная динамика в восстановлении солиста балета.

- Давида вывели из искусственной комы, чтобы у него не было атрофии внутренних органов. Тот случай, когда можно сказать, что чудеса случаются! Он в сознании, но еще не в разуме, хотя зрачки реагируют на свет. Будем надеяться на лучшее, - сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

Добавим, что в Санкт-Петербурге сервисы аренды электросамокатов ограничили скорость на центральных улицах и в популярных парках.

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