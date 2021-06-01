«Пришлось уйти в другой класс»: Что сейчас с 12-летней школьницей, мать которой обещали лишить родительских прав за участие в незаконном митинге

Девочка была задержана на незаконном митинге 31 января Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти закончили проверку в отношении матери 12-летней школьницы Алины, которая была задержана на незаконном митинге в Петербурге 31 января. Девочке на момент задержания было 11 лет. По ее словам, она оказалась на несогласованной акции случайно. Из своего родного Токсово она одна поехала в Северную столицу поглазеть на достопримечательности. Но волею судьбы оказалась в гуще политических событий. Девочку доставили в отдел полиции, где напоили чаем и отпустили после приезда мамы. Однако детский региональный омбудсмен после случившегося пообещал ограничить мать в правах на ребенка и возбудить уголовное дело. А СКР вызвал семью на допрос.

Сама Алина живет только с мамой, с отцом девочки женщина в разводе. Лишение родительских прав и возбуждение дела стало бы большим ударом для семьи. «КП-Петербург» узнала, как живет школьница и чем для нее закончился незаконный митинг. Без последствий, как объяснила мама, не обошлось.

Школьница провела вечер в отделе полиции за чашкой чая с печеньем

- Нас рассмотрели на комиссии, и все поняли, что ничего плохого дочь не задумывала, - рассказала «КП-Петербург» мать ребенка Елена. – Тем не менее, так вышло, что нас перевели в другой класс из-за конфликта с классным руководителем. Педагог заявила, что будто бы она мне звонила и предупреждала, что дочь собирается на митинг, а на самом деле такого не было. И мой ребенок, когда пришел в класс, сказал ей при других детях, что учитель врет. Дочка открыто говорила классному руководителю, что врать плохо, это все слышали другие ученики. И педагог пожаловалась, что Алина роняет ее авторитет в глазах подопечных. Поэтому пришлось уйти к другому классному руководителю. В общем, дочка постояла за себя.

С новым классным руководителем у Алины, по словам мамы, нет конфликтов. Но за ребенком в школе усилили контроль.

- Новый классный руководитель ее сильно контролирует, что дочке тоже не нравится. Но и на самого учителя давят. Она пишет отчеты, что все хорошо, ребенок под контролем, - продолжает мать Алины. - Никаких взысканий к нам применено не было. Единственное, школе дали задание проследить за социальной жизнью ребенка. Они участвуют в этом, зазывают ее в кружки. Алина ходит на плавание, но в другую секцию так и не записалась. Она не любит давление, а ей именно говорят: «Ты обязана ходить в кружки». В итоге Алина ответила им: «Я никому ничего не должна». Если бы не было ультиматума этого, она бы пошла в секцию.

Незаконный митинг прошел 31 января в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С СКР у матери тоже проблем не возникло. После допроса они прошли в качестве свидетелей по уголовному делу. Расследование в отношении семьи не начинали. Более того, администрация Токсовского района подарила девочке сертификат на летний лагерь. Сейчас семья выбирает дату заезда. Сама же школьница заявила, что на митинги больше ни ногой.

- Дочка нормально себя ведет, обычный подросток, - признается Елена. - Она не проявляла никогда политической активности. Скорее, любопытство, чем какая-то осознанная политическая активность. Мы многократно беседовали с ребенком по поводу случившегося. Она придерживается изначальной версии, что поехала на памятники посмотреть. Я проверила ее соцсети, нигде она ни в чем не была протестном замена. Алина говорит про митинги теперь: «Да я, да никогда!». Это будет для нее уроком. Эта история закончилась, слава богу.

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