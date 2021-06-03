Диана Арбенина произвела фурор на концерте на ПМЭФ-21, прыгнув в толпу на Дворцовой

Диана Арбенина ворвалась в толпу на Дворцовой площади во время концерта на ПМЭФ-21. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диана Арбенина произвела настоящий фурор в конце второго дня ПМЭФ-21, выступив с большой концертной программой на Дворцовой площади. Похоже, лидер известной рок-группы «Ночные снайперы» подсмотрела этикет общения с горожанами у Валентины Матвиенко, которая парой часов ранее вышла побеседовать к петербуржцам. Вот только Арбенина не говорила, а пела с поклонниками – она выбежала со скучной сцены, миновала места для элитных гостей Экономического форума и прыгнула прямо в толпу!

От охраны Арбениной случайно досталось нашему фотокорреспонденту - ее держали на ограждении всем миром. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Диане через пару дней 47 лет, а сколько энергии! Влетела в толпу вместе с помощником, который ее на всякий случай оберегал. Потом походила по ограждению под восторженные взгляды и аплодисменты толпы. Люди очень доброжелательные, хотели прикоснуться к кумиру и снимали ее перформанс на телефоны, - рассказывают журналисты «КП-Петербург» с эпицентра событий.

Поклонники Арбениной были рады прикоснуться к артистке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, попасть в зал на концерт можно было только по приглашениям. А вот уже за ограждениями, в так называемом танцполе, были те, кто получил пропуск в виде QR-кода, зарегистрировавшись на специальном сайте. Примечательно, что тем временем в рамках ПМЭФ-21 проходят и закрытые вечеринки для VIP-персон. На разных площадках выступают группы «Мумий Тролль», Cream Soda, «Чиж».

А если вас интересует сугубо деловая сторона Форума, то просим обратить внимание на итоги второго дня ПМЭФ-21 от «Комсомолки» в отдельном материале.

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