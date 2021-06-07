Видео ДТП, в котором погибла бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова

Римма Волкова погибла в аварии на трассе "Петергоф-Кейкино". Фото: кадр с видео vk.com/spb_today

Видео последствий ДТП, в котором погибла бывшая солистка Мариинского театра, народная артистка России Римма Волкова, опубликовано в соцсетях. Запись появилась еще вечером воскресенья, 6 июня, однако о том, кто стал жертвой аварии, стало известно лишь сейчас.

- 6 июня в 17:30 на 42 км автодороги «Петергоф-Кейкино» 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Пежо Боксер», совершил выезд на полосу встречного движения, где его иномарка столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Датсун». В результате ДТП 61-летний водитель автомобиля «Датсун» и его 80-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались. 59-летняя пассажирка автомобиля «Датсун» в тяжелом состоянии госпитализирована , - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

80-летней женщиной, погибшей в аварии и оказалась Римма Волкова. В музыкальной школе имени Римского-Корсакова, где с 2000 года преподавала актриса, шокированы утратой.

Римма Волкова преподавала в музыкальной школе имени Римского-Корсакова. Фото: rimskors.ru /Виктор Котов

- С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова. Человек большой души и теплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему Римма Степановна навсегда останется в нашей памяти, - говорится в сообщении на страничке школы ВКонтакте.

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