Стали известны подробности ДТП, в котором погибла бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова

Оперная певица Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом. Фото: rimskors.ru /Виктор Котов

Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Петергоф-Кейкино», в котором погибла бывшая солистка Маринского театра, народная артистка России Римма Волкова. Также в Главке привели подробности произошедшего.

- 6 июня в 17:30 на 42 км автодороги «Петергоф-Кейкино» в Ломоносовском районе Ленобласти 48-летний мужчина, управляя микроавтобусом «Пежо Боксер», при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на полосу встречного движения, где его иномарка столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Датсун», под управлением 61-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения погибли водитель «Датсуна» и его 80-летняя пассажирка, которой и оказалась известная оперная певица. Еще одна 59-летняя пассажирка легковушки госпитализирована в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля «Пежо» получил менее серьезные травмы. В интервью «Комсомолке» он заявил, что именно «Датсун» вылетел ему на встречу, так как водителю легковушки стало плохо.

По факту ДТП начата доследственная проверка, виновник аварии будет установлен по ее итогам.

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