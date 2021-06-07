«Водитель «Датсун» мог быть с похмелья»: Родственник погибшей экс-солистки Мариинского театра Риммы Волковой назвала возможную причину смертельного ДТП

В аварии погибла солистка Мариинского театра Фото: ДТП и ЧП Петербурга/rimskors.ru /Виктор Котов

80-летняя бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в ДТП в Ленинградской области, когда возвращалась с дачи домой. Об этом "КП-Петербург" рассказала племянница артистки. ДТП, унесшее жизнь двух человек и покалечившее еще одного, произошло 6 июня 2021 года на 42 километре трассы «Петергоф-Кейкино» в Ломоносовском районе. Певица и ее дочь - 59-летняя Анна Волкова - ехали на пассажирском сиденье «Датсун», когда произошло лобовое ДТП.

По предварительной версии следствия, на встречную полосу выехал микроавтобус «Пежо», за рулем которого был 48-летний Михаил К. Сам Михаил в разговоре с "КП-Петербург" опроверг эту версию, заявив, что именно иномарка с артисткой вылетела перед ним на встречную полосу. В аварии погибли водитель «Датсун» и его пассажирка Римма Волкова. Дочь певицы Анна получила травмы и была госпитализирована - на телефонные звонки она пока не отвечает. "КП-Петербург" поговорила с родственником погибшей солистки и узнала подробности аварии.

Певица Римма Волкова погибла на месте Фото: rimskors.ru /Виктор Котов

- С моей двоюродной сестрой Анной я связаться пока не смогла, она находится в больнице, - рассказала "КП-Петербург" родственница Риммы Волковой. - Аня вместе с тетей Риммой были на даче в выходные у тети Риммы. Там очень большой участок, хороший дом и баня. В последний раз я разговаривала с Аней в субботу вечером. Все было в порядке. Она говорила: "Мы на даче, в воскресенье вернемся".

Семья Риммы Волковой должна была вернуться в воскресенье вечером, так как на следующий день, в понедельник, дочери певицы Анне нужно было выйти на работу в Госпиталь для ветеранов войн, где она была врачом.

Кто стал виновником аварии разбираются в ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- За рулем, скорее всего, был Витя - это гражданский муж Ани, - продолжает родственница певицы. - Они на дачу ездят либо на ее машине, либо на его. С Витей Аня вместе уже около 20 лет. Я не знаю, как произошла авария. Но если все же машина Ани выехала на встречную полосу, то тут могут быть разные причины.

По словам родственницы певицы, Виктор нередко позволял себе выпить.

- Я не хочу сказать, что на момент ДТП он был пьян, - вздыхает Татьяна. - Может, был с похмелья... Жара же еще была вчера - не исключено, что одно на другое наложилось, почувствовал себя плохо, и все.

Дочь солистки Анна со своим гражданским супругом Виктором Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в причинах аварии, в которой погибла бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова, разбираются сотрудники ГИБДД.

Напомним, Римма Волкова - лауреат Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро. В 1967 году она попала в труппу Кировского (Мариинского) театра, где была ведущей солисткой до 1993 года. Исполняла классические арии. После этого ушла из театра и стала преподавателем.

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