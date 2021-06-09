Петербурженка подала в суд на Сергея Шнурова за пять матерных слов в песне «В Питере – пить»

Жительница Петербурга подала в суд на Сергея Шнурова за "некачественный контент". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга Ксения подала в суд на Сергея Шнурова за то, что ее уши завяли от пяти матерных слов в известной песне «В Питере – пить». Напомним, в композиции солист легендарной группы «Ленинград» выступает за то, что Северная столица является главным регионом в России по культуре употребления алкоголя. С этим посылом петербурженка спорить не хочет. Судя по исковому заявлению, она лингвист и выступает за чистоту русского языка.

- Истец полагает, что ответчики нарушили закон «О защите прав потребителей» - Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а соцсеть «ВКонтакте» предоставило женщине этот некачественный контент. По ее словам, при использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, - были рады сообщить в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Миллионы рублей Ксения не хочет. Просит взыскать со Шнурова и «Вконтакте» всего-навсего 1 тысячу в качестве компенсации морального вреда. К производству иск пока не приняли.

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