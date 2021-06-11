Режиссер американской версии «Иронии судьбы» показал актера-азиата, который сыграет Ипполита

На фото американская версии героини Барбары Брыльской Фото: Марюс Вайсберг

В США полным ходом идут съемки ремейка излюбленного россиянами фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром". Правда, снят он будет на современный голливудский лад. Женя Лукашин станет Гриффином, а Надя – Марго. И жить они будут в округе Бостона. От комедии Рязанова в ленте режиссера Марюса Вайсберга останется лишь одна вещь - традиция ходить в баню. Завязкой же сюжета станут не решившие пошутить над главным героем друзья, а армянский таксист, который перепутает два городка и отвезет голливудского Грифиффина-Лукашина прямиком к Марго.

Слева от Марюса Вайсберга американский Ипполит, справа - Женя и Надя Фото: предоставлено "КП" Марюсом Вайсбергом

Актеры на роли Жени Лукашина и Нади уже давно определены. Последнюю сыграет стройная блондинка Эмма Робертс - племянница знаменитой Джулии Робертс. А Андрея Мягкова в США заменит 29-летний актер Томас Манн («Проект X: дорвались», «Ужас Амитивилля: Пробеждение», «Конг: Остров черепа»).

А вот на роль Ипполита у Марюса Вайсберга было несколько претендентов. И сейчас он окончательно определился. Кто им станет - создатель картины рассказал "КП-Петербург".

Рязановские Женя Лукашин и Надя, конечно, ничего общего с новыми героями фильма не имеют. Фото: кадр из фильма

- Роль Ипполита сыграет Льюис Тан - звезда нового фильма "Мортал Комбат", - признался "КП" Вайсберг. - Он сейчас на волне популярности и отлично впишется в нас сюжет.

Льюис Тан - родился в Великобритании. Его отец - Филипп Тан - имеет китайское происхождение. Сам же режиссер не скрывает, что в его фильме будут присутствовать все стандарты голливудских фильмов - азиаты, афроамериканцы и гомосексуалы.

А вот и американские Женя Лукашин со своей Надей Фото: предоставлено "КП" Марюсом Вайсбергом

К слову, Марюс Вайсберг поделился с "КП-Петербург" и очередным кадром со съемок, показав, как вместе в кадре выглядят американские Женя Лукашин и Надя.

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