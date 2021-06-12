Хованский не признал свою вину в распространении песни про «Норд-Ост» в Сети

Блогеру грозит до семи лет колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Блогер-миллионник Юрий Хованский, который был арестован в Петербурге по обвинению в оправдании терроризма, признал свою вину частично. Об этом рассказала «КП-Петербург» генеральный директор юрфирмы «Лучшие юристы», адвокаты которой представляют его интересы, Виктория Мартыненко. Защита Хованского подчеркивает, что он признает исполнение им песни, из-за которой и возбудили уголовное дело. Однако факт самого распространения ее в Сети Хованский не признает.

– Он не распространял эти сведения и не имел цели выкладывать их в Сеть. Он исполнял свою песню в нетрезвом состоянии, заранее она сочинена не была, соответственно, он никого не агитировал и не имел таких целей, – отметила Виктория Мартыненко.

Суд отправил Хованского в СИЗО на два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Защита Юрия Хованского также подчеркивает, что песня была исполнена около семи лет назад, но попала в Сеть недавно.

– После этой песни он извинялся, говорил о том, что спетое было глупостью, и в течение этих семи лет с его стороны больше подобных высказываний не было, – добавляет представитель Хованского.

Напомним, что на Хованского возбудили уголовное дело за «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Блогер записал экстремистскую песню, в которой положительно оценивал теракт на Дубровке во время «Норд-Оста». Недавно запись начали распространять в Сети. Хованскому грозит до семи лет колонии. Сейчас суд отправил его в СИЗО на два месяца.

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