Целующиеся обнаженные девушки устроили фаер-шоу на высотке в Петербурге

В Петербурге две обнаженные девушки устроили представление с факелами. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Kirill Outer Area"

В Санкт-Петербурге две обнаженные девушки устроили фаер-шоу с захватывающей акробатикой и… поцелуями. Дамы забрались на одну из высоток, где и исполнили страстный перформанс. Видеозапись их танцев появилась на YouTube-канале Кирилла Рукавишникова, известного в Северной столице руфера, который ранее без страховки забрался на небоскреб «Лахта Центр». Пока что у ролика примерно равное количество лайков и дизлайков, а число просмотров близко к 1,5 тысячам.

Местоположение перформанса автор не раскрывает. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Kirill Outer Area"

- Танец огня, пробуждающий сознание, - коротко охарактеризовал видеозапись руфер.

По понятным причинам «Комсомолка» не может опубликовать сие творчество. В ролике руфер невозмутимо стоит по центру на крыше здания, а вокруг него танцуют девушки без верхнего белья. Дамы ловко крутят факелы и внезапно прерываются на французский поцелуй друг с другом. После этого руфер прижимает одну из девушек к себе, и их уста надолго сливаются воедино.

В один момент руфер добавляет еще больше "огня" в фаер-шоу. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Kirill Outer Area"

Пользователи Сети сходятся во мнении, что новый перформанс Рукавишникова интересный по задумке, но не так хорош по исполнению. Многие шутят, что парень и вовсе лишний в компании красавиц.

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