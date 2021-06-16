Напротив парка 300-летия Петербурга вырастет спортивный «архипелаг». Что думают эксперты

В рамках проекта хотят привести в порядок и набережную парка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напротив парка 300-летия Петербурга появятся три спортивных «острова», а в районе Ольгина задумали целый жилой архипелаг. «Комсомолка» спросила, что думают о застройке Финского залива урбанисты, ученые и сами жители Приморского района. Мнения получились разными, но каждый признался: тревожно.

ЧТО ИЗВЕСТНО

Официально спортивный «архипелаг» у берегов парка 300-летия Петербурга называется базой водных видов спорта в Приморском районе. Инициатор стройки в Финском заливе – «Зенит-Арена». Судя по открытой документации, в балтийский водах планируют – то ли построить, то ли насыпать, то ли поставить на сваи – три круглых «острова» диаметров 50 метров каждый.

По сути своей это будет не новая суша, а гидротехнические сооружения (ГТС), оснащенные «призмами из природного камня». А потому «острова» смогут выполнять основную функцию – гасить штормовые волны, атакующие пляж парка.

Новое пространство на ГТС – а каждый из трех «островов» принесет по две тысячи квадратных метров – станет лишь приятным бонусом. Здесь собираются разместить спортивные объекты, заточенные под винд– и кайтсерфинг. На базе планируют сдавать в аренду и хранить инвентарь, складировать оснастку и флаги (в центре каждого «острова» поставят по 150-метровому флагштоку). Водная база будет работать с мая по октябрь, а в холодное время года будет законсервирована.

Жителям Приморского района обещают кабинки для переодевания и чистый песок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С большой землей «острова» соединят пешеходными мостиками. Подходы к водной базе предполагают интегрировать в парк – в частности, соединить с тротуарами и внутрипарковыми аллеями. Заодно благоустроят и существующий пляж. Обещают удобные спуски к воде, велопарковки и стоянки для детских колясок, навесы и кабинки для переодевания, а также свежий чистый песок.

Стройка в Балтийском море предполагает экологическую экспертизу федерального уровня. Сейчас тезисы будущего проекта «архипелага» проходят общественные слушания на уровне региона. Оценку воздействия на окружающую среду компания «Эко-Экспресс-Сервис» должна завершить и обнародовать до октября 2021 года.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

Жителей Приморского района перспектива появления «архипелага» прямо у берегов любимого парка напугала. Опасения и ропот вызвала не столько сама идея, сколько неизвестность.

– Как будут строить и из чего? Что это будет с правовой точки зрения? Ведь вода – федеральный объект, берег – уже региональный, – рассуждает глава отделения градозащитного движения «Красивый Петербург» в Приморском районе Роман Шайхайдаров. – Каково будет экологическое воздействие? Ведь даже изменение подводных течений неизменно отразится на флоре и фауне в воде и на суше. Как именно защитят пляж от волн? И как защитят сооружения и мостки от людей в зимнее время? Как гигантские флагштоки будут взаимодействовать со штормовыми ветрами и как они повлияют на коридор миграции краснокнижных птиц, которые направляются в соседний Юнтоловский заказник? Как соотносятся водный спорт и запрет на купание в черте Петербурга? Ответов на все это пока нет.

На трех «островах» разместится спортивная база. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наряду с этим попытку защитить и привести в порядок разрушенный пляж парка местные только приветствуют. Ждет народ и благоустроенную набережную на соседний Елагин остров, проект которой разработали еще в 2019 году, и продление променада в сторону Сестрорецка. На сегодня же прогуляться или прокатиться на велосипеде из парка 300-летия можно разве что на Крестовский по Яхтенному мосту – в противном случае придется садиться на автобус, трамвай или метро.

– Чего парку точно не хватает, так это 100 гектаров, которые отрезали за 26 лет его существования: когда-то место, где сейчас расположен аквапарк, было центром зеленой зоны, а не ее окраиной, – констатирует Шайхайдаров. – Габариты парка как зоны ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования) уменьшились вдвое. И это при том, что норма обеспеченности жителей зелеными зонами (12 «квадратов» на человека) в районе не достигается.

МНЕНИЕ УРБАНИСТА

Специалисты по развитию городских территорий отмечают, что новые спортивные объекты на воде Петербургу как морскому городу действительно не помешают. И хотя парк 300-летия далеко не единственная и не самая интересная точка потенциала, эффект от «архипелага» с набережной может быть вполне положительным.

– По сути, парк 300-летия – это единственный большой новый парк в городе за последние 30 лет, – отмечает урбанист, советник ректора Университета ИТМО Михаил Климовский. – Инфраструктура его уже изношена и неактуальна. Напрашивается улучшение (особенно с открытием станции метро, появлением Яхтенного моста и стадиона). Вместе с другими перспективными проектами там может вырисоваться хороший пешеходный маршрут вдоль залива.

По мнению урбанистов, новые объекты хорошо впишутся в складывающийся спортивный кластер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но, наряду с новым в составе морского фасада, важно поддерживать старое: озеленение парка не выдерживает самой мягкой критики, требуя не просто новых деревьев, а новых форм ландшафта. При этом, по мнению Климовского, зеленую рекреационную среду принципиально важно сохранить в нынешнем объеме, а еще лучше преумножить, выведя все развлечение в сторону «Лахта-центра» или ближе к воде. Стоит защитить газоны парка и от крупных фестивалей.

– По-хорошему, надо пересмотреть концепцию парка с упором на большее озеленение, – уверен эксперт. – Если спортивные объекты не будут связаны с захватом зеленых насаждений, то я только «за»: это лучше, чем ТРК, ивенты и питейные заведения, а новая функция задаст парку новый формат.

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

То, что берег и пляж парка жаждут внимания, подтверждают и ученые. С 2006 по 2015 годы береговая линия здесь отступила на 32-63 метра! К таким выводам ученые пришли, проанализировав космические снимки.

– Парк и пляж – искусственная насыпная территория: когда-то это место было заболочено, – объясняет и.о. заведующего отделением региональной геоэкологии и морской геологии ВНИГИ имени Карпинского Дарья Рябчук. – Любой искусственный пляж – это уже хорошо для территории, которую он защищает, даже если сам он при этом разрушается. Но, судя по всему, изначальный проект учел не все факторы (рельеф дна здесь непростой, а в древних отложениях есть песчаные карьеры глубиной до 12 метров) – и волны буквально уничтожают берег.

Местные просят сделать упор на озеленение парка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Просто подсыпать пляж – уже неплохо, но еще лучше защитить его специальными сооружениями, учитывающими геологию, течение, волнение, наводнения, изменение климата. Ими могут быть и искусственные острова.

– Но тут крайне важно не торопиться и не ошибиться, провести вдумчивое математическое моделирование, – подчеркивает Рябчук. – Море вообще и берег в частности – система очень сложная. Нельзя взять отдельный участок, сделать на нем все идеально и жить спокойной до конца времен: все участки побережья взаимосвязаны, а потому недочет в одном месте может пагубно повлиять на берег в другом.

КСТАТИ

Наряду со спортивным «архипелагом», в Финском заливе зреет другой – еще более масштабный: его площадь составит 200 гектаров. Расположить «экогород» с жилыми высотками, общественными пространствами и подземными парковками планируют в пяти километрах от «Лахта-центра», напротив Ольгина. Такими планами инвесторы поделились на Петербургском международном экономическом форуме.