Крестился и просил разрешить снимать ролики: Как Юрия Хованского отпустили из СИЗО, но запретили выходить в Интернет

Хованский просил суд разрешить ему снимать ролики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так людно возле Куйбышевского районного суда Петербурга не было уже давно. Кажется, это заседание Фемиды по числу людей превзошло даже суд над историком Соколовым, расчленившем аспирантку, и заседание по делу ночного губернатора Петербурга Барсукова-Кумарина. На улице, по подсчетам "КП", собралось около двух сотен человек. Все они пришли поддержать блогера Юрия Хованского, который сидит в СИЗО июня 2021 года. Блогера арестовали за песню, в которой он оправдывал теракт на Дубровке.

Все эти полгода следствие настаивало, что Хованского нужно держать в СИЗО. Другие блогеры пытались повлиять на следствие и записывали многочисленные видео в поддержку коллеги. Но СКР не реагировал. Однако недавно совершенно неожиданно обвинение поменяло свою точку зрения, попросив отпустить его на свободу. Такое бывает, когда обвиняемый идет на какие-то уступки. Хотя сам Хованский свою вину отрицал.

Не обошлось заседание и без очередного скандала. Неизвестный перед началом суда заминировал все городские здания Фемиды, потребовав отпустить блогера из СИЗО. Сам же Хованский в это время пришел в суд в хорошем настроении. В суд он явился в деловом костюме.

Хованский пришел в деловом костюме Фото: Артем КИЛЬКИН

- Почему следствие изменило свою позицию?

- Стало невозможно отрицать очевидное, - улыбался блогер.

- Что очевидно?

- Что песня была исполнена в 2012 году и срок давности по делу уже истек.

Следователь просил у суда запретить "определенные действия" для Хованского до 8 января 2022 года. Среди прочего обвинение требовало запретить общаться Хованскому со СМИ и с участниками судопроизводства, а также выходить из дома с 18 вечера до 10 утра и пользоваться Интернетом.

Сам блогер спорить со следствием не стал.

- Главное, что нет даты, с какого числа изменить меру пресечения. Я поддерживаю, - сказал Хованский. - Но я хотел бы попросить разрешить мне профессиональной деятельностью. Пусть и не пользоваться Интернетом, но снимать ролики, которые будет публиковать доверенное лицо. Конечно, эти ролики не будут связаны с делом.

Адвокат Хованского в свою очередь возразил, попросив сделать исключение и разрешить Хованскому общаться с матерью, отцом и со своей возлюбленной.

В суде Хованский даже крестился Фото: Артем КИЛЬКИН

- Следователь разрешил ему свидания с ними, он не видел угрозы для расследования, - пояснил защитник блогера. - Запретить с ним общаться - абсурдно. Не общаться со СМИ - это требования незаконно. Дело приобрело широкий общественный резонанс. И мы освещали все нарушения следствия и не будем отказываться от такой возможности.

Ранее сообщили суду, что Хованский принес извинения за песню и пожертвовал деньги в фонд помощи пострадавшим от терактов.

Хованский слушал своих адвокатов с надеждой. Когда они закончили свою речь, блогер даже перекрестился.

В перерыве Хованский рассказал, что настроен оптимистично. И не зря, суд решил отпустить его на свободу. Правда, суд запретил ему пользоваться Интернетом, гулять после 18 вечера и посещать развлекательные мероприятия, приближаться к своей квартире, где был записан ролик, а также общаться со СМИ. Но говорить с родными и девушкой он все же может, также как и записывать ролики без доступа в Сеть. Все эти запреты продлятся до 8 января.