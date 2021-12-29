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Происшествия29 декабря 2021 14:51

Крестился и просил разрешить снимать ролики: Как Юрия Хованского отпустили из СИЗО, но запретили выходить в Интернет

Юрий Хованский на свободе не сможет пользоваться Интернетом
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Хованский просил суд разрешить ему снимать ролики

Хованский просил суд разрешить ему снимать ролики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так людно возле Куйбышевского районного суда Петербурга не было уже давно. Кажется, это заседание Фемиды по числу людей превзошло даже суд над историком Соколовым, расчленившем аспирантку, и заседание по делу ночного губернатора Петербурга Барсукова-Кумарина. На улице, по подсчетам "КП", собралось около двух сотен человек. Все они пришли поддержать блогера Юрия Хованского, который сидит в СИЗО июня 2021 года. Блогера арестовали за песню, в которой он оправдывал теракт на Дубровке.

Все эти полгода следствие настаивало, что Хованского нужно держать в СИЗО. Другие блогеры пытались повлиять на следствие и записывали многочисленные видео в поддержку коллеги. Но СКР не реагировал. Однако недавно совершенно неожиданно обвинение поменяло свою точку зрения, попросив отпустить его на свободу. Такое бывает, когда обвиняемый идет на какие-то уступки. Хотя сам Хованский свою вину отрицал.

Не обошлось заседание и без очередного скандала. Неизвестный перед началом суда заминировал все городские здания Фемиды, потребовав отпустить блогера из СИЗО. Сам же Хованский в это время пришел в суд в хорошем настроении. В суд он явился в деловом костюме.

Хованский пришел в деловом костюме

Хованский пришел в деловом костюме

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Почему следствие изменило свою позицию?

- Стало невозможно отрицать очевидное, - улыбался блогер.

- Что очевидно?

- Что песня была исполнена в 2012 году и срок давности по делу уже истек.

Следователь просил у суда запретить "определенные действия" для Хованского до 8 января 2022 года. Среди прочего обвинение требовало запретить общаться Хованскому со СМИ и с участниками судопроизводства, а также выходить из дома с 18 вечера до 10 утра и пользоваться Интернетом.

Сам блогер спорить со следствием не стал.

- Главное, что нет даты, с какого числа изменить меру пресечения. Я поддерживаю, - сказал Хованский. - Но я хотел бы попросить разрешить мне профессиональной деятельностью. Пусть и не пользоваться Интернетом, но снимать ролики, которые будет публиковать доверенное лицо. Конечно, эти ролики не будут связаны с делом.

Адвокат Хованского в свою очередь возразил, попросив сделать исключение и разрешить Хованскому общаться с матерью, отцом и со своей возлюбленной.

В суде Хованский даже крестился

В суде Хованский даже крестился

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Следователь разрешил ему свидания с ними, он не видел угрозы для расследования, - пояснил защитник блогера. - Запретить с ним общаться - абсурдно. Не общаться со СМИ - это требования незаконно. Дело приобрело широкий общественный резонанс. И мы освещали все нарушения следствия и не будем отказываться от такой возможности.

Ранее сообщили суду, что Хованский принес извинения за песню и пожертвовал деньги в фонд помощи пострадавшим от терактов.

Хованский слушал своих адвокатов с надеждой. Когда они закончили свою речь, блогер даже перекрестился.

В перерыве Хованский рассказал, что настроен оптимистично. И не зря, суд решил отпустить его на свободу. Правда, суд запретил ему пользоваться Интернетом, гулять после 18 вечера и посещать развлекательные мероприятия, приближаться к своей квартире, где был записан ролик, а также общаться со СМИ. Но говорить с родными и девушкой он все же может, также как и записывать ролики без доступа в Сеть. Все эти запреты продлятся до 8 января.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ