Один из подростков, избивших девочку-сироту в Никольском, записал видео с извинениями

На одинокую сироту парни напали впятером

Школьные разборки в Никольском Ленинградской области за один день переросли в скандальную историю с участием следственного комитета. Одна из жительниц города выложила в социальные сети видео, где группа подростков избивает 13-летнюю девочку-сироту Надежду Молилову (прим.ред., - имена героев изменены) за то, что та растет в детском доме.

В интернете школьников быстро опознали. Выяснилось, что это был не единичный случай решения проблем методом кулаков. В учебном заведении пообещали разобраться с обидчиками, вызвав "на ковер" родителей каждого. В это же время историей заинтересовался следственный комитет, уже организована проверка, которую под личный контроль взял Александр Бастрыкин.

Видео с избиениями Нади попало в социальные сети города ФОТО: соцсети

Сами подростки заявили, что это была "просто игра", но, тем нее менее, постепенно начали осознавать серьезность своего поступка. Один из них, 14-летний Макар, решил даже извиниться перед Надей, записав ей видеообращение.

- Надя, я очень сильно перед тобой извиняюсь за то, что я тебя обижал и в снег повалил. Этого больше не повторится, прошу меня простить, - раскаивается на видео Макар.

Насколько искренними были слова подростка - неизвестно. Но после всех проверок еще раз пристать к девочке школьники явно не решатся.

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