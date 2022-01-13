Лия Ахеджакова жестко высказалась, узнав о негритянке, на которую ее заменили в американской версии «Иронии судьбы»

Героиню Лии Ахеджаковой сыграет афроамериканка Фото: Борис КУДРЯВОВ/постер из фильма

В США съемки американской версии "Иронии судьбы" вышли на финальную стадию. Режиссер картины Марюс Вайсберг рассказал "КП", что у авторов фильма и кинокомпании большие надежды на этот проект. Черновой просмотр прошел с успехом. Но сюжет картины пришлось перевернуть под американского зрителя. Например, Ипполита в ней играет китаец - звезда нового фильма "Мортал Комбат" Льюис Танн. Барбару Брыльску и вовсе поменяли на племянницу Джулии Робертс Эмму. Но больше всего изменений претерпела героиня Лии Ахеджаковой. В импортной версии подругу Нади сыграет афроамериканка.

Лия Ахеджакова играла подругу Нади Фото: кадр из фильма

Ранее Марюс Вайсберг не раскрывал имя актрисы, которая заменит Ахеджакову. Но для "КП" он сделал исключение. Оказалось, что исполнительницу роли режиссер нашел в театре на Бродвее. Она родилась в Южной Африке и сейчас живет в Нью-Йорке. Фикиле Мктвала, по словам Вайсберга, смешная, активная и обаятельная. Правда, в кино она известна мало.

- Это театральная актриса, - пояснил "КП" Вайсбер. - Такая Ахеджакова по-американски.

Актриса заменит Лию Ахеджакову Фото: скрин imdb.com

Сама же Лия Ахеджакова, узнав от "КП-Петербург", на кого ее заменили в американской версии "Иронии судьбы", высказалась довольно резко.

- Ой, какой... ужас, - с испугом отреагировала Лия Ахеджакова. - Вы знаете... меня это совершенно... Меня про эту "Иронию судьбу" уже замучили. Ну, и ради бога, мы тоже снимаем их версии. Я бы круче сказала: наплевать на нее. Не до этого, вот право! Не до этого!

Новые Женя Лукашин и Надя Фото: кадр со съемок

Ранее Лия Ахеджакова уже ругалась в разговоре с "КП", комментируя саму идею снять американскую версию "Иронии судьбы".

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