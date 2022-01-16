«Это единственный способ передвигаться по городу»: Из-за гололеда жители Петербурга катаются на коньках прямо по тротуарам

По городу местные жители передвигаются, как по минному полю ФОТО: vk.com/spb_today_unreleased

Сугробы с человеческий рост, покрытые льдом тротуары и свисающие с крыш сосульки-убийцы... Это все не фильм ужасов, а зима в Петербурге. Переменчивая погода не дает выдохнуть местным жителям - по городу они передвигаются, как по минному полю. Одно неверное движение, и ты в травмпункте. Как говорится: "Упал. Очнулся - гипс!".

Самые находчивые петербуржцы времени зря не теряют. Кто-то организовывает общественные акции, самостоятельно посыпая тропинки песком, а кто-то встает на коньки. Своими достижениями они делятся в социальных сетях.

- Как развлекаются жители Петербурга со льдом? Дети катаются на коньках! Зато бесплатно и без QR-кодов, - говорит один из авторов ролика, на котором видно, как дети тренируются в фигурном катании прямо на тротуаре.

С начала зимы в Петербурге израсходовано больше 18 тысяч тонн противогололедных материалов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на все трудности, у петербуржцев еще хватает сил шутить. Некоторые говорят, что если Петр Первый прорубил окно в Европу, то нынешние управленцы прорубают дорогу в большой спорт.

- А чего жаловаться то? Вам организовали доступные катки по всему городу, радоваться нужно, а вы не цените, - издеваются в комментариях к видео жители других регионов.

- Когда-то против соли выступали так, что ор на весь город стоял. Мол, сапоги портятся, у собачек лапки болят. Теперь с переломанными ножками сапоги не нужны, спасибо, - вспоминают некоторые.

Пока жители переживают за свое здоровье, Смольный уверяет, что все проблемы решаются Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пока жители переживают за свое здоровье, Смольный уверяет, что все проблемы решаются. Говорят, что уже взялись не только за улицы, но и за дворы.

- С начала зимы в Петербурге израсходовано больше 18 тысяч тонн противогололедных материалов. Даже за прошедшие выходные было полностью убрано 1,9 тысяч дворов, а также выполнена первоочередная посыпка практически 11,5 тысяч дворов. Сейчас местным коммунальщикам поставлена задача повысить эффективность в борьбе с наледью во дворах, - рассказали в пресс-службе жилищного комитета Санкт-Петербурга.

В общем, скоро от "бесплатных катков" город избавится. Помогут ему в этом коммунальщики или весна - остается только догадываться.

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