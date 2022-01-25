Почему мать двоих детей, бывшая майор юстиции, прыгнула в необорудованную прорубь во время крещенский купаний

Ирина, по словам коллег, была майором Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти уже седьмой день не могут найти утонувшую в проруби во время крещенских купаний 41-летнюю мать Марию Шевченко (все имена изменены. - Прим. ред.). Трагедия произошла на реке Оредеж, куда семья пришла искупаться после бани. Семья хотела запечатлеть момент ныряния женщины на видео. Рядом с ней стояли ее муж и двое детей, которые наблюдали, как женщина прыгает в необорудованную купель. Как итог, течение затянуло Марию. Супруг бросился ее спасать, но было уже поздно. Сейчас тело женщины ищут водолазы. А ее коллеги и семья пытаются выяснить, почему женщина пошла на такой поступок...

"ПОЧЕМУ МАЙОР ТАК СЕБЯ ВЕДЕТ?"

Семья Марии приехала в Петербург из Вологодской области. Здесь женщина работала юристом. Однако, как выяснила "КП-Петербург", ранее Шевченко трудилась в службе судебных приставов и была майором юстиции. Сейчас ее бывшие коллеги вновь и вновь пересматривают видео с ее прыжком, недоумевая, почему офицер пошла на нарушение всех требований безопасности.

Женщина утонула в проруби

- Мы работали в 2012-2013 годах в отделе судебных приставов по Вытегорскому району ФССП России по Вологодской области, - рассказал "КП-Петербург" бывший коллега Марии Игорь Зайцев. - Она была моим начальником, занимала должность замруководителя отдела. Она всегда была деловой и ответственной, имела награды. И, честно признаться, я когда впервые новость эту прочитал, сразу подумал, что это несоблюдение техники безопасности, а потом узнал, что это была она! На меня накатили слезы, я буквально плакал. Казалось бы, прорубь, не бассейн, я не понимаю, почему она так поступила. Странно, что Маша не обвязалась страховкой, почему она не держалась за поручни - просто взяла и прыгнула?

Коллеги предполагают, что в холодной воде у Марии произошла судорога, из-за чего она тут же ушла под лед.

- У меня много вопросов к случившемуся, но больше всего жаль ее детей, на глазах у которых все произошло, - продолжает Зайцев. - У нее мальчик пошел заниматься плаванием. И тут не стало матери, у него явно будет психологическая травма, боязнь воды. Но самое главное, что сама Маша любила жизнь. Это такое стечение обстоятельств, которое никому не пожелаешь. Я не вправе ее осуждать, но она майор юстиции и ее поведение до сих пор полная загадка. Кто организовал купель, почему не сделали никакой сетки в воде?

У Ирины осталось двое детей Фото: СОЦСЕТИ

При этом коллеги просят не хоронить Марию раньше времени.

- Может, человек и спасся, но тот кто ее спас, не имеет связи и не знает, кто она такая, - вздыхает Игорь. - Нельзя делать выводы, тело пока не найдено.

"ОКУНАЛАСЬ В ПРОРУБЬ ЕЖЕГОДНО"

Сейчас в случившемся пытается разобраться и семья Марии. Муж женщины пока отказывается от общения с прессой, на все вопросы он грустно отвечает: "До свидания". Родственники же погибшей объясняют, что они пока не задают ему прямых вопросов.

- Маша была верующая, у них и дети крещенные, поэтому они ежегодно окунались в прорубь, - пояснила "КП-Петербург" невестка Марии Наталья. - Почему она прыгнула в необорудованную прорубь, мы и сами не знаем. Мы такими вопросами ее мужа сейчас не беспокоим. Для нас главное сейчас найти ее. Поиски возобновились, психологи работают с детьми, они продолжают учиться.

Супруг Марии не хочет говорить о трагедии Фото: СОЦСЕТИ

Друзья семьи тоже пока не знают, как именно произошла трагедия. По их словам, глава семейства убит горем, поэтому они сейчас сильно за него переживают.

- Мужа Марии поддерживают близкие. Материальных затруднений у семьи особых нет. Не было, во всяком случае. Достаточно обеспеченная и счастливая семья была. И вот так вот все в один момент... Дети до сих пор от шока отойти не могут. Муж тоже расклеился, друзья переживают, чтобы с ним ничего не случилось. Мама Маши тоже переживает сильно, но держится, внуков же надо поднимать, - рассказывают в окружении семьи Шевченко.

Сейчас водолазы продолжают искать тело утонувшей в проруби. "КП" следим за развитием событий.

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