Суд отказался смягчать меру пресечения вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал

Суд запретил Кохал выходить из дома, работать и говорить по телефону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Городской суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест вдове расчлененного рэпера Энди Картрайта Марине Кохал. Причем защита Кохал настаивала на еще большем смягчении меры пресечения женщине, обвиняемой в жестоком убийстве мужа.

- За год следственные действия с Кохал были проведены три раза. Расследование закончено, можно разрешить обвиняемой прогулки, ходить в магазин, работать, - приводит доводы адвоката Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, представитель Марины Кохал отметила, что ее клиентке предъявили обвинение, но при этом не дают стороне защиты знакомиться с материалами дела. На это судья ответила, что дело было затребовано прокуратурой и сейчас находится там.

На нынешнем заседании вдова рэпера выглядела лучше, чем три месяца назад. Фото: ОПС СПб

В итоге судья встала на сторону адвоката потерпевшей стороны и представителя обвинения, которые настаивали на сохранении домашнего ареста до рассмотрения дела по существу. Мера продлена до 30 апреля 2022 года.

Напомним, что Марину Кохал, которая находилась в СИЗО около полутора лет, внезапно освободили на заседании суда 27 октября 2021 года. Содержание в изоляторе ей заменили домашним арестом. В момент оглашения решения Кохал зарыдала и бросилась на шею адвокату. А по выходу из зала суда рассказала корреспонденту «КП-Петербург» о своих эмоциях.

Тем не менее, обвинение с супруги погибшего рэпера до сих пор не снято. Ей запрещено покидать место жительства, общаться с любыми лицами по уголовному делу, кроме адвокатов и использовать средства связи, в том числе телефон и интернет.

Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.

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