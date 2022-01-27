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Происшествия27 января 2022 8:37

Суд отказался смягчать меру пресечения вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал

Ей продлен домашний арест до 30 апреля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Суд запретил Кохал выходить из дома, работать и говорить по телефону.

Суд запретил Кохал выходить из дома, работать и говорить по телефону.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Городской суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест вдове расчлененного рэпера Энди Картрайта Марине Кохал. Причем защита Кохал настаивала на еще большем смягчении меры пресечения женщине, обвиняемой в жестоком убийстве мужа.

- За год следственные действия с Кохал были проведены три раза. Расследование закончено, можно разрешить обвиняемой прогулки, ходить в магазин, работать, - приводит доводы адвоката Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, представитель Марины Кохал отметила, что ее клиентке предъявили обвинение, но при этом не дают стороне защиты знакомиться с материалами дела. На это судья ответила, что дело было затребовано прокуратурой и сейчас находится там.

На нынешнем заседании вдова рэпера выглядела лучше, чем три месяца назад. Фото: ОПС СПб

На нынешнем заседании вдова рэпера выглядела лучше, чем три месяца назад. Фото: ОПС СПб

В итоге судья встала на сторону адвоката потерпевшей стороны и представителя обвинения, которые настаивали на сохранении домашнего ареста до рассмотрения дела по существу. Мера продлена до 30 апреля 2022 года.

Напомним, что Марину Кохал, которая находилась в СИЗО около полутора лет, внезапно освободили на заседании суда 27 октября 2021 года. Содержание в изоляторе ей заменили домашним арестом. В момент оглашения решения Кохал зарыдала и бросилась на шею адвокату. А по выходу из зала суда рассказала корреспонденту «КП-Петербург» о своих эмоциях.

Тем не менее, обвинение с супруги погибшего рэпера до сих пор не снято. Ей запрещено покидать место жительства, общаться с любыми лицами по уголовному делу, кроме адвокатов и использовать средства связи, в том числе телефон и интернет.

Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.

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