Росздравнадзор начал проверку после гибели трех пациентов в результате обследования желудка в медцентре в Петербурге

Росздравнадзор приостановил обращение препарата, который мог стать причиной смерти пациентов в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) начала проверку по факту гибели трех пациентов петербургского диагностического центра. Все трое ранее проходили процедуру обследования желудка, при котором используется препарат сульфат бария.

- Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по фактам гибели пациентов после медицинского исследования желудка в диагностическом центре Выборгского района Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ведомства.

Использование самого препарата временно приостановлено. Одной из основной версий летального исхода называется ошибка при производстве сульфата бария. Сейчас устанавливается, куда еще могла поступить эта партия препарата.

Напомним, что жертвами обследования стали 60-летняя женщина и 42-летний мужчина, проходившие процедуру 23 и 25 января, а умершие 26 числа. Еще два человека – женщина 80 лет и 46-летний мужчина, были госпитализированы тяжелом состоянии. Один из них скончался утром 27 января.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.