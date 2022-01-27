Названа предварительная причина гибели пациентов после обследования желудка в Петербурге

Ошибка при производстве препарата могла стать причиной смерти пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ошибку при производстве сульфата бария – препарата, применяемого при рентген-обследовании желудка и пищевого тракта, рассматривают как основную причину гибели пациентов в Петербурге.

- На данный момент рассматривается ошибка при производстве препарата, - сообщил источник «КП-Петербург».

По предварительной версии, люди могли погибнуть от отравления водорастворимыми солями бария. Сам сульфат бария не всасывается в ткани, он обволакивает слизистую желудка и является контрастным веществом, проявляющимся при рентген-снимке. Но сам барий и большинство его соединений являются токсичными.

У пациентов появляются признаки расстройства желудочно-кишечного тракта, паралича, начинает сбоить сердечный ритм. Если не начать лечение вовремя, то человек может погибнуть.

Сейчас следователи СК выясняют, что именно могло привести к смерти трех человек. Уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.

Проверку по факту трагедии начал и Росздравнадзор. Обращение препарата временно приостановлено.