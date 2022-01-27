В Петербурге скончались еще два ребенка, болевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два ребенка, зараженных коронавирусом, скончались с начала 2022 года в Педиатрическом университете в Петербурге (клиника СПбГПМУ – Прим.Ред.). Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Напомним, ранее жителей Северной столицы потрясла новость о смерти инфицированного годовалого малыша в больнице имени Филатова. Тогда медики диагностировали, что ребенок погиб именно от коронавируса.

В клинике СПбГПМУ говорят, что их случаи трагедии иные. По словам медиков, погибшие дети действительно болели COVID-19, но помимо этого у них были онкогематологические заболевания. Кроме этого с начала года через ковидное отделение медучреждения прошли 76 ребенка, теперь они здоровы. В клинике остаются 44 юных пациента с инфекцией.

К сожалению, описанные выше трагедии не единственные. В 2021 году в клинику госпитализировали 422 ребенка с ковидом, от младенчества до 17 лет. Четырех детей спасти не удалось.

- У двух из них были онкогематологические заболевания, у одного – тяжелая патология почек. Четвертый пациент – новорожденный с тяжелыми пороками развития, - сообщает пресс-служба медучреждения.

Добавим, что в Петербурге с 27 января открыли запись на вакцинацию подростков. В Смольном говорят об очередях из родителей, желающих привить свое чадо. Но пока что доз вакцины «Спутник М» лишь 2,8 тысячи. Поэтому медики ставят в приоритет тех подростков, кто находится в группе риска.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: