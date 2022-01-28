Более 20 пациентов пострадали от контрафактного бария при обследовании желудка в Петербурге

От некачественного бария в Петербурге пострадали более 20 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет Санкт-Петербурга установил, что в СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» при проведении обследования желудка с использованием контрафактного бария пострадали более 20 человек. Из них трое скончались, еще трое находятся в больнице. Об этом 28 января 2022 года рассказали в ведомстве.

- В результате более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. В январе 2022 года 6 пациентов были госпитализированы больницу, 3 из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались, - рассказали в комитете.

Согласно версии следствия, главный врач диагностического центра на протяжении долгого времени оказывал медицинские услуги пациентам, используя при этом контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности и здоровья.

Ночью 28 января главрача задержали. Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. По факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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