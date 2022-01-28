Отец арестованного помощника Андрея Курпатова обратился за помощью к главе МВД

Главным защитником Иевского стал собственный отец

Бывший помощник известного психолога Андрея Курпатова 25-летний Алексей Иевский уже больше трех месяцев находится в СИЗО. Туда он попал еще 6 октября из-за обвинений в мошенничестве, которые выдвинул сам Курпатов. Напомним, что сам Иевский своей вины не признает и утверждает, что все перечисленное в обвинении было или подарено ему психологом или куплено за свои деньги.

На защиту сына встал отец Алексея Константин Иевский. Он до сих пор настаивает на невиновности сына. За помощью мужчина решил обратиться в открытом письме к министру внутренних дел России.

- У Алексея ухудшилось здоровье, вернулись хронические заболевания, он не получает нужных ему лекарств и врачебной помощи. Я опасаюсь за жизнь и здоровье своего сына, - отмечает Константин Иевский.

Алексея Иевский уже больше трех месяцев находится в СИЗО ФОТО: соцсети

Мужчина также уверяет, что обращался уже во все возможные органы, но ни одного официального ответа так и не получил.

- Несмотря на то, что сын предприниматель, следователь игнорирует его ходатайство о допуске нотариуса. Из-за этого принадлежащая ему фирма уже на грани банкротства, - пишет отец Алексея.

В мошенничестве Алексея обвинил известный психолог Андрей Курпатов

- Я прошу обратить особое внимание на дело против моего сына, - заключает Иевский-старший.

"КП" ранее приводило мнение доктора Курпатова на этот счет. Он рассказывал, что стал жертвой "рейдерского захвата".

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