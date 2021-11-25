«Рейдерский захват в стиле 90-х»: Доктор Курпатов впервые рассказал, как помощник похищал у него десятки миллионов рублей

Андрей Курпатов не обмолвился о любовных отношениях с бывшим помощником

Полтора месяца бывший помощник Андрея Курпатова находится в СИЗО. Знаменитый психолог обвиняет его в мошенничестве. По его словам, 25-летний Алексей Иевский втерся к нему в доверие и обманным путем переписал на себя часть имущества.

На судебных заседаниях Курпатов не присутствует и комментариев не дает, но после широкой огласки его личных отношений с Иевским, гуру психологии решил высказаться в своих социальных сетях.

- Все, что вы сейчас читаете в прессе - это часть информационной войны, развязанной против меня в рамках этого захвата, и поддерживается позицией обвиняемого, желающего таким образом уйти от ответственности. Мы все это понимаем, и как сказал сам фигурант — «ничего личного, чистый бизнес», - пишет Курпатов.

Сам Иевский до сих пор находится в СИЗО

В этом же посте он комментирует и действия своего оппонента Иевского. Психолог не высказывается о любовных отношениях, которые между ними были.

- Происходящее - это обычный рейдерский захват компании в лучших традициях 90-х. Мошенническим образом, через злоупотребление доверием у меня были похищены десятки миллионов рублей, - впервые публично комментирует случившееся доктор Курпатов.

Он упоминает и шантаж, о котором говорил и в личной беседе с отцом задержанного Константином Иевским. В том разговоре Курпатов настаивает, что еще до заявления Алексей угрожал испортить его репутацию и даже установил для этого прослушку в его квартире.

Иевские утверждают, что украденные по словам Курпатова вещи были подарками

- Захватчик пошел на все мыслимые и немыслимые нарушения уголовных норм, - подчеркивает психотерапевт. - Это не только вывод средств и воровство имущества, но еще и слежение, прослушка, а затем и грубый шантаж.

Судебное разбирательство по этому делу продолжается. Сейчас Иевский находится в СИЗО, где пробудет до 28 декабря 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Украденные украшения – подарок»: Родители арестованного помощника Курпатова показали интимную переписку сына с известным врачом

По их словам, психотерапевт подал заявление в полицию, чтобы отомстить другу после ссоры (подробности)

Ника Белоцерковская заступилась за доктора Курпатова и раскрыла страшную правду о болезни его любовника

По словам звездного блогера, ассистент психотерапевта оказался хитрейшим вором и постоянно давил на жалость (подробности)