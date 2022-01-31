Был ли шанс спастись у матери двоих детей, утонувшей в проруби на Крещение

Женщина сразу же ушла под лед Фото: СОЦСЕТИ

Эти кадры до сих пор стоят перед глазами у всех, кто видел жуткое это видео. 41-летняя мать двоих детей креститься перед прыжком в прорубь, а затем ныряет в нее солдатиком. Женщину тут же уносит холодным течением под крики ее детей: «Мама, мама». Мужчины пытаются ее спасти и бросаются в воду, но уже поздно. Поиски утонувшей продолжались девять дней. Погибшую нашли в километре от места ныряния. Сейчас следователи проводят экспертизу, чтобы узнать причину смерти. Пока свои выводы они не огласили, но опытные ныряльщики уже знают, что испытала женщина под водой и как, скорее всего, она умирала. Об этом «КП-Петербург» рассказал основатель международного клуба ныряльщиков «Белые медведи» Виктор Бикинев.

- Знаете, я сам нырял подо льдом, проплывал от одной проруби к другой, а также много раз наблюдал за этим, - рассказал «КП-Петербург» Виктор Бикинев. – Прыжок женщины был совершенно безграмотный, она прыгнула буквально по течению. То есть, у нее ноги уже сразу же под прорубь зависали. А, значит, ее шансы были потеряны на старте. Если бы она не сделала руки солдатиком, а вытянула их вверх, она могла бы зацепиться ими за край проруби. Но нет - она, как поплавок, ушла под лед.

Женщина ныряла солдатиком

Что происходило с женщиной дальше, по словам Виктор Бикинева, не пожелаешь никому.

- У людей неподготовленных в воде, бывает, сразу перехватывает дыхание и сердце, - поясняет ныряльщик. – То есть, люди, нырнув в холодную воду, уже не выныривают - сердце останавливается и все. Но в этом случае она уже не раз ныряла, это значит, что она боролось за жизнь. Как это было? В холодной воде в кровь сразу же выбрасывается адреналин, которого хватает на секунд 30-40. Это время она еще жила. В груди у нее был воздух, она была легче воды, поэтому ее сразу же прижало ко льду. И, судя по тому, как она ушла лицом ко льду, так она и прилипла, а течение ее несло. И если она была жива, у нее ногти должны быть обцарапаны об лед. Потому что она его явно царапала.

Максимум, сколько женщина могла прожить подо льдом, по словам Бикинева – это минута.

- Она шла по течению, а дальше все – спазм сердца, - объясняет эксперт. – У человека ведь в экстренных случаях в два раз сердце быстрее работает, быстрее кислород заканчивается. Что такое спазм сердца? Человека заклинило, он ни шевелиться, ни моргнуть глазом не может. Это вот все, сердце остановилось, у нее все в темноте, паника. Не дай господь такое. А дальше она просто заснула.

Для детей произошедшее стало травмой Фото: СОЦСЕТИ

Еще один момент, который помог бы женщине выжить, по словам ныряльщика, - это малая глубина.

- Я тренировался, раз по 15 прыгал, чтобы такое совершить, - вздыхает Бикинев. – Там все было неправильно. Прорубь делают обычно по грудь. И если бы было по грудь, она бы ногами в землю уперлась и встала бы. Встала бы, но этих «бы» там целую кучу можно наговорить. Но самое главное, что она нырнула сразу под лед. Сама судьба ее прямо нарисована была в этих кадрах.

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