До последнего надеялись на чудо. Семья утонувшей в проруби во время Крещения второй раз испытала горе

Женщина утонула на глазах у семьи Фото: СОЦСЕТИ

На реке Оредеж водолазы спустя 9 дней поисков нашли тело 41-летней матери двоих детей Ольги, утонувшей в необорудованной проруби во время крещенских купаний в Ленобласти. Семья, как сообщали ранее, приехала отдохнуть в частный дом. Ныряния в прорубь они решили записать на видео. На снятых кадрах было видно, как женщина, перекрестившись, прыгает в купель и тут же уходил под лед. Ее пытались было спасти, но мать мгновенно унесло. Все произошло на глазах у кричащих детей Ольги. Ее тело начали искать сразу же - сначала сотрудники МЧС, затем водолазы из Москвы, а теперь и волонтеры "Лиза Алерт". Последние нашли ее 28 января.

"ВИДЕО С МАМОЙ СТАЛО УДАРОМ"

- Тело было обнаружено в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

СКР на месте обнаружения тела Фото: СКР

Купание в проруби в Крещение было традицией семьи. Как говорили "КП-Петербург" родственники, семья Ольги - верующая, поэтому они окунались в купель ежегодно. Но что заставило их использовать необорудованный прорубь, сейчас не может ответить никто.

За время поисков семья успела пережить немалое. Детям женщины потребовался психолог. Младший сын Ольги ранее занимался плаванием. И многие теперь считают, что такое горе поставит крест на его занятиях. Глава семейства не мог сдержать слез, он обзванивал друзей в растрепанных чувствах. Многие боялись, что это может сильно подкосить отца детей. Сам же с прессой он не общается.

Как рассказали друзья семьи, родные Ольги закрылись от прессы после того, как СМИ опубликовали видео прыжка в купель. Это стало большим ударом для детей.

Муж женщины не общается со СМИ Фото: СОЦСЕТИ

- Зачем это вообще показывали и в соцсетях, и на экране телевизора? Это бесчувственно напоминать маленькому ребенку о гибели его матери, - рассказала "КП-Петербург" подруга семьи Ангелина. - В итоге все видели это видео.

"ВСЕ НАДЕЯЛИСЬ НА ЧУДО"

Несмотря на то, что Ольгу унесло течением, и водолазы долгое время ее не могли найти, все друзья и знакомые до последнего надеялись, что она еще может быть жива.

- Ужас, это просто целый километр ее пронесло, - вздохнул в разговоре с "КП-Петербург" бывший коллега Ольги Игорь Зайцев. - Кошмар, все до последнего надеялись, что все еще возможно. Мы буквально даже вот сегодня-вчера разговаривали с теми, кто с ней был знаком, я говорил: "Может, действительно, она еще живая". Потому что я человек православный, верующий и всегда надеюсь, верю только в хорошее. Все-таки Крещение, праздник чудотворный, сами понимаете - вдруг чудо, человек выжил. Надежда умирает последней.

Женщины прыгнула в необорудованную прорубь

Нахождение тела, по словам друзей Ольги, станет новым ударом для семьи.

- С одной со стороны, как бы это ни звучало, хорошо, что нашли тело, и близкие все-таки смогут теперь придать его земле. Проводить ее в последний путь, как положено, как верующие люди привыкли это делать, - поясняет Игорь. - Но это все равно будет новым ударом по семье. Поэтому с одной стороны, хорошо, что нашли, а с другой стороны - это большая утрата, все, человека нет. Это горе для семьи. Надежда умерла, ее нету. Я представляю, как это переносит семья, близкие, родные. Это больно. Это тяжело. Даже мне коллеге - у меня были слезы на глазах, а семье еще хуже.

"ПОЧЕМУ ПРЫГНУЛА В ПРОРУБЬ?"

При этом друзья Ольги до сих пор не могут найти ответ на вопрос, почему она решилась прыгнуть.

- Люди многие общались, переписывались на счет того, чтобы видео удалили, что это тяжело, очень большая дискуссия по этому поводу, - поделился Игорь. - И с одной стороны это действительно тяжело, больно. Но с другой стороны люди пишут, что вот на ошибках учатся. Я не осуждаю никого. Единственное, остается большой вопрос и удивление, почему все-таки она прыгнула, несмотря на то, что там не все меры безопасности были соблюдены.

Тело женщины нашли в километре от места купания Фото: СОЦСЕТИ

Муж уже опознал тело супруги, утонувшей при купании на Крещение в Ленобласти. Сейчас родные Ольги будут готовиться к похоронам. СКР, тем временем, расследует уголовное дело.

Напомним, что выход на лед может быть опасен. Купания разрешены только в оборудованных прорубях под присмотром сотрудников МЧС.

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