Выжила чудом. Что спасло девочку, на которую упал мужчина с балкона 18 этажа в Петербурге

Появились подробности падения мужчины, рухнувшего из окна многоэтажки на девочку в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Роковая случайность чуть не стоила жизни 10-летней девочке из Петербурга. Утром 1 февраля она шла с мамой по Комендантскому проспекту, когда на нее с 18 этажа выпал мужчина. Школьница выжила. Но попала в больницу с открытым переломом правой голени и сотрясением мозга в состоянии средней степени тяжести. Самого 47-летнего мужчину спасти не удалось. Трагедия произошла на глазах у его матери. За несколько минут до случившегося он пошел из комнаты на балкон, чтобы поговорить по телефону с работодателем. Также известно, что в этот же день мужчина должен был идти на прием к психиатру. «КП-Петербург» узнала подробности.

Все произошло в 50 метрах от проходившей мимо жительницы Петербурга Анны (имя изменено - прим.ред.). На ее счастье, она шла не под окнами дома, а по двору. Женщина услышала сильный хлопок. За ним раздались оглушительные крики с разных сторон. Когда Алена подошла ближе, ей открылась страшная картина.

Тело мужчины накрыли полицейские. Девочку оперативно госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Фото: СОЦСЕТИ

- Из парадной быстро выбежала женщина (вероятно, мать погибшего, – прим. ред.), она побежала к телу мужчины. По нему сразу все было ясно… Сложно было определить возраст, сами понимаете, там такое месиво вместо головы, – вспоминает очевидица в разговоре с «КП-Петербург». – Женщина была в таком состоянии… Она причитала, убитая горем… Ее смогли оттащить от тела только работники скорой помощи. Никто до этого даже не пытался к ней подходить, потому что видно было, что ее просто не оторвать. Она без остановки причитала: «Когда же приедет скорая, когда же она приедет?». Несмотря на травмы, однозначно несовместимы с жизнью, она не осознавала, что ему уже не помочь…

По словам очевидицы, мать погибшего мужчины медики увели обратно в дом. Скорая сконцентрировалась на девочке. Еще до приезда врачей неравнодушные прохожие предлагали помощь школьнице, снимали с себя куртки, укрывали девочку, кто-то вытаскивал одеяла из машины.

Судя по всему, девочку спасло то, что мужчина упал на нее по касательной, задев ногу. Кроме этого на ней был полностью разорван пуховик.

- Девочка лежала на левом боку. Я подбежала, спросила, нужна ли помощь. Мне ответили, что уже вызвали скорую. Рядом с ней была мама. У девочки была кровь на правом виске. Не знаю, ее или нет. Там кровь была повсюду, настолько сильный был удар при падении – он мало того, что упал на девочку, еще и отлетел после этого и ударился в припаркованную машину. Девочка была в сознании, разговаривала, шевелилась. Естественно, в состоянии шока, все время спрашивала, когда приедут врачи. Потом прибежал отец девочки, родители тоже все в шоке. Полиция приехала через минут 15 после происшествия, а скорая еще через 3-4 минуты. Медики оказали первую помощь школьнице, погрузили ее в машину и повезли в больницу, - подытоживает очевидица.

Добавим, что полиция проводит проверку по факту происшествия. Вскоре сотрудники МВД займутся опросом пострадавшей девочки. Пока нет информации, возбудят ли уголовное дело.

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