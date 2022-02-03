«Ищут свидетельство об однополом браке?»: В квартире помощника Курпатова в Петербурге прошел обыск

Доктор обвинил своего помощника в мошенничестве, тот, в свою очередь, утверждает, что между ними был роман

Судебное разбирательство между Андреем Курпатовым и его бывшим помощником Алексеем Иевским принимает новые обороты. Утром 3 февраля в съемную квартиру молодого человека в Петербурге с обыском нагрянула полиция. Сам Иевский, который уверяет, что состоял в любовных отношениях с известным психологом, в ней уже давно не живет. Бывший бортпроводник Алексей уже несколько месяцев находится в СИЗО, так как Курпатов, расставшись с ним, обвинил его в мошенничестве. Но не все так просто в этой истории. Есть еще и третий человек - Алексей Прорешный. Это жених Иевского, который поселился в этой квартире, как только его партнера отправили в изолятор.

- Мы узнали об обыске благодаря адвокату. Почему он проводится - пока непонятно, ведь Прорешный проходит по этому делу лишь в качестве свидетеля. Мы предполагали, что подобное может произойти, поэтому даже предлагали Алексею съехать с этой квартиры, но он отказался, хотя, если бы хотел, давно мог бы спрятаться где-нибудь в Азербайджане, к примеру. Но никто из нас прятаться не собирается, потому что нам нечего скрывать, - рассказал "КП-Петербург" отец Алексея Иевского Константин.

Именно этот документ в СМИ окрестили свидетельством о браке, но пожениться пара не успела

По одной из версий, Алексея Прорешного могут подозревать в том, что тот был сообщником Иевского при выводе денег из компании "Онлайн-Продакшн", которая занималась разработкой продуктов для доктора Курпатова. Сама же компания принадлежит не доктору, а самому Алексею.

Алексей Прорешный (на фото - в середине) проходит по делу против своего жениха Иевского (на фото - справа) свидетелем.

- Получается, что он выводил собственные деньги? Компания принадлежала и принадлежит моему сыну. Да, с Прорешным они работали, как и со многими другими индивидуальными предпринимателями, среди которых был и Курпатов, но к ним с обысками почему-то никто не пришел. Тем не менее, все сделки, которые проводились между компаниями Прорешного и Иевского были официальными, на руках у нас и у следователей есть все договоры и отчеты о налогах, которые исправно платились, - отмечает Иевский-старший.

От других предпринимателей, с которыми вел дела Иевский, Прорешный все же отличался. По словам Константина, мужчины начали жить вместе после ссоры Иевского и Курпатова.

Договор о предстоящем заключении брака был заключен еще летом

- У них действительно был роман, это ни для кого не секрет. Начался он уже после окончания взаимоотношений Курпатова и Алексея. Мой сын даже собирался расписаться с Прорешным в Португалии, - рассказал Константин Иевский. - Они подписали договор с фирмой, заключающей однополые браки, им выставили счет на 150 тысяч рублей. Церемония должна была состояться в августе, но они даже не успели оплатить услуги, потому что вскоре Лешу задержали.

Этот договор уже успели "окрестить" свидетельством о браке, но таковым он не является, ведь планы мужчин были разрушены возбуждением уголовного дела. Изначально Иевскому предъявляли мошенничество, связанное с покупкой дорогой машины, кражу золотых сережек и часов, которые, по версии самого обвиняемого, были подарком Курпатова. Сейчас, как говорит Константин, свои подарки Курпатов признал, осталось только разобраться с машиной.

С Курпатовым Иевского связывали не только деловые отношения

- Сегодняшний обыск хоть и был ожидаем, но все же непонятен. Мы не знаем, что они там пытаются найти. Телефон? Переписки? Несуществующее свидетельство о браке? Пока у нас также нет информации о каких-то обвинениях в сторону Прорешного, но всякое может быть, - вздыхает Константин. - Знаю, что сейчас Прорешного доставили в отдел полиции, из квартиры очень долго выносили технику. Возможно, ему могут предъявить экономическую статью о выводе средств, но это точно не повод сейчас сажать его за решетку.

Официальной информации о задержании Алексея Прорешного пока нет, как нет и официальных обвинений в его сторону.

Напомним, на прошлой неделе в сети появился скриншот переписки доктора Курпатова со своим помощником, который опубликовало издание Readovka. Из него следует, что Курпатов положил 10 миллионов рублей на свой банковский счет, чтобы Иевский мог оплатить покупку автомобиля Porsche Cayenne, которую психиатр выбрал заранее. После чего Иевский пишет Курпатову сообщение: «Андрей, я тебе машинку купил». В итоге, Иевский в тайне зарегистрировал автомобиль на себя, что и стало одним из эпизодов уголовного дела, возбужденного против Алексея Иевского.

В Сети появился появился еще один скриншот переписки доктора Курпатова со своим помощником

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