Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
15 декабря 2021 17:42

«Со мной он стал зарабатывать в два раза больше»: Помощник Курпатова детально описал, как порвал с доктором и оказался в СИЗО

Алексей Иевский передал «КП» письмо с рассказом о своих отношениях с доктором
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Бывшие любовники называли Курпатова "отцом российской психологии" и получали за это хорошие должности в крупных компаниях

Бывшие любовники называли Курпатова "отцом российской психологии" и получали за это хорошие должности в крупных компаниях

Два месяца 25-летний Алексей Иевский находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Заявление на парня написал его бывший начальник - знаменитый психолог Андрей Курпатов. Больше года Иевский был его личным помощником, а теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Но молодой человек утверждает, что с доктором его связывали не только рабочие отношения, но и взаимная любовь. "Комсомолка" написала письмо задержанному, чтобы выяснить подробности громкого дела, и получила ответ.

- Как начинались ваши отношения с Андреем Курпатовым?

- Как уже ранее было сказано, я устроился на работу к Андрею Курпатову личным помощником в ноябре или декабре 2019 года. Скажу сразу, в процессе наших трудовых отношений я даже не задумывался о каких-либо более "близких" отношениях. Спустя месяц Андрей начал аккуратно переводить нашу официальную переписку в обсуждение личных моментов с непрямыми намеками на что-то более интимное.

Но одно дело, когда ты это просто читаешь, а другое - когда осознаешь это как факт. А как факт это произошло в машине после Нового года. Они с дочкой прилетели из Греции, я их встретил как помощник. Мы отвезли Соню к маме Андрея, а на обратном пути он включил романтическую песню и в какой-то момент положил свою руку мне на коленку. Я не знал и не понимал, как мне себя вести. В тот момент Андрей еще был для меня начальником.

В отношениях с психологом Алексей пробыл около года, причиной расставания стала измена

В отношениях с психологом Алексей пробыл около года, причиной расставания стала измена

Он был спокоен, я объяснял это себе тем, что Андрей психолог, но только потом я узнал, что этот метод его фирменный. Все бывшие партнеры Курпатова прошли через этот спокойный тон! На следующий день, утром, мы были вдвоем в ресторане, для меня это было наше первое свидание.

- Что говорил Курпатов о своих прошлых отношениях?

- Свои прошлые отношения Андрей никогда не скрывал, так как это было сложно скрыть, а если быть точнее, невозможно. Эти люди своего рода "свита" Курпатова. Они не смеют ему противоречить, восхищаются талантом и называют "отцом российской психиатрии". За такую любезность он вознаграждал своих "бояр" должностями в порученных ему организациях, а кому-то просто помогал материально.

- Какие подарки вам делал Курпатов?

- Наши отношения начали развиваться очень стремительно. У меня было ощущение, что я знаю Андрея всю жизнь. Причем не такого, каким его все видели в телевизоре, а нежным, трепетным, заботливым... уж больно я ушел в личное. В общем, таким он мне казался!

До знакомства с Курпатовым парень работал бортпроводником, в самолете он и увиделся первый раз с психологом

До знакомства с Курпатовым парень работал бортпроводником, в самолете он и увиделся первый раз с психологом

Начиная писать вам это письмо, я думал, что подробно расскажу, какие делал подарки я, сколько они стоили, но воспоминания, в которые я сейчас окунулся, не хочется портить этой мелочностью, меркантильностью и жадностью. Я скажу лишь, что не стану писать на Андрея заявление о том, что мои подарки ему - это были не подарки, а его мошенническое хищение. Я не буду уподобляться ему, но продолжу добиваться правды.

- Вы появлялись вместе в публичных местах?

- Андрей очень боится бывать на публике, скажу больше, для него встретить в парадной соседа - это стресс. Он избегает тех мест, где есть кто-то или что-то важнее него, то есть тех мест, где он не читает лекции и не подписывает книги. Единственное место, куда мне удавалось вытаскивать Андрея - это театр. Но... поход туда был для нас тоже своего рода спектаклем, который начинался уже на пороге дома. Мы играли свои роли - доктора Курпатова и его помощника. Я этому никогда не противился, а наоборот содействовал, личная репутация Андрея была важнее всего.

- Как именно вы расстались?

- В конце января 2021 года друг пригласил меня на свою выставку в Москву, Андрея я позвал, но он отказался. Я улетел, но уже спустя день вернулся обратно. И все бы ничего, если бы не чужой браслет, который лежал на моей прикроватной тумбочке. Вечером, когда я лег в кровать, нос пробило запахом чужого парфюма. Я думал, что такое бывает только в фильмах, но, увы, нет. Я тактично спросил у Андрея, был ли кто-то еще дома во время моего отсутствия. Он сразу ответил, что никого не было.

После ареста главными общественными защитниками Алексея стали родители

После ареста главными общественными защитниками Алексея стали родители

Наши отношения с февраля по апрель можно описать как попытку реанимировать мертвого. И в один из вечеров произошло то, о чем я хотел бы умолчать, то, что нарушило один из моих главных принципов в жизни - не нанести ближнему физического страдания. Это себе позволил Андрей. За это я его простил, но с того момента никаких отношений кроме как трудовых нас больше не связывало. Уйти можно только один раз. Я ушел. Но это не давало мне покоя, поэтому на несколько дней я превратился в настоящего детектива и нашел целую папку железных доказательств того, что в ту ночь в кровати Андрея был его бывший бойфренд. Не хочу описывать то, что было дальше, но скажу в двух словах, что сначала я увидел раскаяние, затем тут же ненависть, закатывание глаз, покрасневшее лицо и услышал трехэтажный мат.

- В личном разговоре с вашим отцом Курпатов обвиняет вас в близости с пародистом Александром Песковым. Он уверяет, что вы были у него после своего дня рождения, куда самого психолога не пригласили.

- Скажу больше, не я был у Александра Валерьяновича, а он у меня! Мы дружим больше четырех лет. Это мой старший товарищ, своего рода учитель и человек, которого я уважаю. Он был и среди моих гостей на дне рождения. А Андрей в большей части обижается на себя. На то, что он не умеет веселиться, отдыхать и радоваться жизни. Он всегда с дикой ревностью относился к моим посиделкам с друзьями, но в то же время отказывался с ними знакомиться.

На свободе парень не был уже два месяца, следующий суд назначен на 22 декабря ФОТО: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На свободе парень не был уже два месяца, следующий суд назначен на 22 декабря ФОТО: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Могу еще высказаться по поводу его возмущений из-за отсутствия приглашения на мой праздник. Я планировал этот день полгода, тогда мы еще были в отношениях, и он знал о том, что будет торжество. Я даже не представлял праздник без него. Но в ответ услышал: "Ты же понимаешь, что я не смогу там быть среди твоих друзей?"

- Сколько вы зарабатывали, будучи помощником Курпатова?

- Зарабатывал я всегда достаточно, чтобы закрывать свои потребности. Это было как до Андрея, так и во время наших отношений. Если уж затрагивать такую интимную тему, то приведу вам пример. До того, как я пришел к Андрею, гонорар за полтора часа его лекции был 700 тысяч рублей. Спустя полгода гонорар стал 1,5 миллиона рублей, к моменту расставания - 2-2,5 миллиона рублей. Я занимался всей продюсерской, директорской, менеджерской работой и смело могу сказать, что наш общий семейный бюджет увеличился в разы благодаря мне. И это не история о молодом мальчике, которого содержали, у меня есть свой бизнес. Но сейчас я не могу добиться встречи с нотариусом для подписания доверенности. Мой бизнес разворовывают преступным образом.

В СИЗО Иевский скучает по книгам и роялю

В СИЗО Иевский скучает по книгам и роялю

- Как вы проводите время в СИЗО?

- Как говорится, времени зря не теряю. Знаете, у меня как раз с октября по ноябрь должна была быть юридическая практика на учебе, правда, не думал, что она будет по уголовному праву. Сейчас очень много времени уходит на доскональное изучение всех материалов.

В перерывах я, конечно же, читаю, но с книгами тут самая настоящая беда. Передавать их нельзя, а то, что есть, либо уже зачитано мною до дыр, либо без половины страниц. Увы, рояля здесь нет, так что отточить фортепианную технику нет возможности. Но сегодня, например, я всю ночь провел с вами за написанием письма.

P.S.: В ближайшее время «КП-Петербург» опубликует позицию самого доктора Курпатова, которая опровергает все слова его помощника Иевского.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сижу за то, что сам купил себе машину»: Задержанный помощник Курпатова просит следователей возбудить дело на доктора

"Комсомолка" получила письмо от Алексея Иевского (подробнее)

Бортпроводник против психолога: Доктор Курпатов - о дорогих подарках, изменах и завещании молодого любовника

«КП» публикует эксклюзивный рассказ самого известного психотерапевта страны об измене, обмане и миллионных растратах (подробнее)

«Украденные украшения – подарок»: Родители арестованного помощника Курпатова показали интимную переписку сына с известным врачом

По их словам, психотерапевт подал заявление в полицию, чтобы отомстить другу после ссоры (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛДоктор Курпатов судится с бывшим помощником