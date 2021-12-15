«Со мной он стал зарабатывать в два раза больше»: Помощник Курпатова детально описал, как порвал с доктором и оказался в СИЗО

Бывшие любовники называли Курпатова "отцом российской психологии" и получали за это хорошие должности в крупных компаниях

Два месяца 25-летний Алексей Иевский находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Заявление на парня написал его бывший начальник - знаменитый психолог Андрей Курпатов. Больше года Иевский был его личным помощником, а теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Но молодой человек утверждает, что с доктором его связывали не только рабочие отношения, но и взаимная любовь. "Комсомолка" написала письмо задержанному, чтобы выяснить подробности громкого дела, и получила ответ.

- Как начинались ваши отношения с Андреем Курпатовым?

- Как уже ранее было сказано, я устроился на работу к Андрею Курпатову личным помощником в ноябре или декабре 2019 года. Скажу сразу, в процессе наших трудовых отношений я даже не задумывался о каких-либо более "близких" отношениях. Спустя месяц Андрей начал аккуратно переводить нашу официальную переписку в обсуждение личных моментов с непрямыми намеками на что-то более интимное.

Но одно дело, когда ты это просто читаешь, а другое - когда осознаешь это как факт. А как факт это произошло в машине после Нового года. Они с дочкой прилетели из Греции, я их встретил как помощник. Мы отвезли Соню к маме Андрея, а на обратном пути он включил романтическую песню и в какой-то момент положил свою руку мне на коленку. Я не знал и не понимал, как мне себя вести. В тот момент Андрей еще был для меня начальником.

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Он был спокоен, я объяснял это себе тем, что Андрей психолог, но только потом я узнал, что этот метод его фирменный. Все бывшие партнеры Курпатова прошли через этот спокойный тон! На следующий день, утром, мы были вдвоем в ресторане, для меня это было наше первое свидание.

- Что говорил Курпатов о своих прошлых отношениях?

- Свои прошлые отношения Андрей никогда не скрывал, так как это было сложно скрыть, а если быть точнее, невозможно. Эти люди своего рода "свита" Курпатова. Они не смеют ему противоречить, восхищаются талантом и называют "отцом российской психиатрии". За такую любезность он вознаграждал своих "бояр" должностями в порученных ему организациях, а кому-то просто помогал материально.

- Какие подарки вам делал Курпатов?

- Наши отношения начали развиваться очень стремительно. У меня было ощущение, что я знаю Андрея всю жизнь. Причем не такого, каким его все видели в телевизоре, а нежным, трепетным, заботливым... уж больно я ушел в личное. В общем, таким он мне казался!

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Начиная писать вам это письмо, я думал, что подробно расскажу, какие делал подарки я, сколько они стоили, но воспоминания, в которые я сейчас окунулся, не хочется портить этой мелочностью, меркантильностью и жадностью. Я скажу лишь, что не стану писать на Андрея заявление о том, что мои подарки ему - это были не подарки, а его мошенническое хищение. Я не буду уподобляться ему, но продолжу добиваться правды.

- Вы появлялись вместе в публичных местах?

- Андрей очень боится бывать на публике, скажу больше, для него встретить в парадной соседа - это стресс. Он избегает тех мест, где есть кто-то или что-то важнее него, то есть тех мест, где он не читает лекции и не подписывает книги. Единственное место, куда мне удавалось вытаскивать Андрея - это театр. Но... поход туда был для нас тоже своего рода спектаклем, который начинался уже на пороге дома. Мы играли свои роли - доктора Курпатова и его помощника. Я этому никогда не противился, а наоборот содействовал, личная репутация Андрея была важнее всего.

- Как именно вы расстались?

- В конце января 2021 года друг пригласил меня на свою выставку в Москву, Андрея я позвал, но он отказался. Я улетел, но уже спустя день вернулся обратно. И все бы ничего, если бы не чужой браслет, который лежал на моей прикроватной тумбочке. Вечером, когда я лег в кровать, нос пробило запахом чужого парфюма. Я думал, что такое бывает только в фильмах, но, увы, нет. Я тактично спросил у Андрея, был ли кто-то еще дома во время моего отсутствия. Он сразу ответил, что никого не было.

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Наши отношения с февраля по апрель можно описать как попытку реанимировать мертвого. И в один из вечеров произошло то, о чем я хотел бы умолчать, то, что нарушило один из моих главных принципов в жизни - не нанести ближнему физического страдания. Это себе позволил Андрей. За это я его простил, но с того момента никаких отношений кроме как трудовых нас больше не связывало. Уйти можно только один раз. Я ушел. Но это не давало мне покоя, поэтому на несколько дней я превратился в настоящего детектива и нашел целую папку железных доказательств того, что в ту ночь в кровати Андрея был его бывший бойфренд. Не хочу описывать то, что было дальше, но скажу в двух словах, что сначала я увидел раскаяние, затем тут же ненависть, закатывание глаз, покрасневшее лицо и услышал трехэтажный мат.

- В личном разговоре с вашим отцом Курпатов обвиняет вас в близости с пародистом Александром Песковым. Он уверяет, что вы были у него после своего дня рождения, куда самого психолога не пригласили.

- Скажу больше, не я был у Александра Валерьяновича, а он у меня! Мы дружим больше четырех лет. Это мой старший товарищ, своего рода учитель и человек, которого я уважаю. Он был и среди моих гостей на дне рождения. А Андрей в большей части обижается на себя. На то, что он не умеет веселиться, отдыхать и радоваться жизни. Он всегда с дикой ревностью относился к моим посиделкам с друзьями, но в то же время отказывался с ними знакомиться.

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Могу еще высказаться по поводу его возмущений из-за отсутствия приглашения на мой праздник. Я планировал этот день полгода, тогда мы еще были в отношениях, и он знал о том, что будет торжество. Я даже не представлял праздник без него. Но в ответ услышал: "Ты же понимаешь, что я не смогу там быть среди твоих друзей?"

- Сколько вы зарабатывали, будучи помощником Курпатова?

- Зарабатывал я всегда достаточно, чтобы закрывать свои потребности. Это было как до Андрея, так и во время наших отношений. Если уж затрагивать такую интимную тему, то приведу вам пример. До того, как я пришел к Андрею, гонорар за полтора часа его лекции был 700 тысяч рублей. Спустя полгода гонорар стал 1,5 миллиона рублей, к моменту расставания - 2-2,5 миллиона рублей. Я занимался всей продюсерской, директорской, менеджерской работой и смело могу сказать, что наш общий семейный бюджет увеличился в разы благодаря мне. И это не история о молодом мальчике, которого содержали, у меня есть свой бизнес. Но сейчас я не могу добиться встречи с нотариусом для подписания доверенности. Мой бизнес разворовывают преступным образом.

В СИЗО Иевский скучает по книгам и роялю

- Как вы проводите время в СИЗО?

- Как говорится, времени зря не теряю. Знаете, у меня как раз с октября по ноябрь должна была быть юридическая практика на учебе, правда, не думал, что она будет по уголовному праву. Сейчас очень много времени уходит на доскональное изучение всех материалов.

В перерывах я, конечно же, читаю, но с книгами тут самая настоящая беда. Передавать их нельзя, а то, что есть, либо уже зачитано мною до дыр, либо без половины страниц. Увы, рояля здесь нет, так что отточить фортепианную технику нет возможности. Но сегодня, например, я всю ночь провел с вами за написанием письма.

P.S.: В ближайшее время «КП-Петербург» опубликует позицию самого доктора Курпатова, которая опровергает все слова его помощника Иевского.

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