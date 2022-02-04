Число смертей от бария после обследования желудка в медцентре Петербурга выросло до семи человек

Число жертв смертельного бария в диагностическом центре в Петербурге выросло до 7 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История с массовым отравлением пациентов диагностического центра в Санкт-Петербурге продолжается. Число жертв от смертельного бария увеличилось. Специалисты подтвердили, что от паленого химического препарата скончались уже семь человек. Об этом 4 февраля 2022 года рассказали в следственном комитете.

- По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года 7 пациентов, проходивших обследование, скончались, - рассказали в комитете.

Ранее суд отправил под стражу главного врача СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1", который и закупал некачественный препарат. Также следствие задержало заведующую отделом лучевой диагностики. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

Также следователи установили компанию, которая поставила в медцентр смертельный барий. Специалисты изъяли документы и предметы, которые важны для следствия. Сейчас проводятся допросы.

Напомним, что в конце января сразу три человека скончались за один день после того, как в медцентре им дали барий для того, чтобы провести обследование желудка. Позже стало известно еще о нескольких смертях. Из пациентов смог выжить только один человек. Пострадавшими же от некачественного препарата оказались еще около 20 человек, которые были на рентгене с 10 по 26 января. Сейчас расследуется громкое уголовное дело.

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