Смертельный барий. Что могло попасть в препарат, которым отравились шесть пациентов во время рентгена желудка

"КП Санкт-Петербург" разбирается, что не так с сульфатом бария, закупленным в ГКДЦ №1 и можно ли было избежать трагедии. Фото: vk.com/spbgkdc1

Прошла неделя с начала громкой истории о смертельном отравлении сульфатом бария в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге. Минимум три пациента клиники скончались после стандартной процедуры рентгена желудка, выпив сульфат бария. Сейчас следствие выясняет причины гибели еще трех людей, которые ранее обследовали ЖКТ в клинике. Пострадавшими от некачественного препарата оказались еще около 20 человек, которые были на рентгене с 10 по 26 января. На главврача Евгения Попова завели уголовное дело, его арестовали, несмотря на поддержку коллектива.

По версии СК, руководитель ГКДЦ №1 дал добро на поставку некачественного препарата, используемого при рентгене – «Барий сернокислый 0.10 (H2O) процентов». Привезли его из ООО «НеваРеактив», компании со стажем в 15 лет. Вот только этот самый препарат, как утверждает следствие, не входит в Государственный реестр лекарственных средств, его нельзя применять в медицине, потому что он опасен для здоровья человека. Однако эксперты, опрошенные «КП» Санкт-Петербург», как один твердят, что на бумаге закупленный сульфат бария никак не должен был убить пациентов. Поэтому мы попробовали разобраться, что не так с этим препаратом, были ли у пациентов шансы спастись, и что делать тем, кто собирается на процедуру?

ЗАКУПИЛИ НЕ ТОТ ПРЕПАРАТ

Вообще, закупка сульфата бария не должна вызывать трудностей. Почему? В России есть только один-единственный сульфат бария, который зарегистрирован в Госреестре лекарственных средств и разрешен для медицинского применения. Это «Бар-ВИПС», его производят на предприятии в московском Фрязино еще с 1991 года. Собственно, закупка любого лекарства в России производится именно на основании анализа данных этого самого Госреестра.

Слева - сульфат бария из ООО "НеваРеактив". Справа - единственный одобренный из Госреестра лекарств. Фото: nevareaktiv.ru / zdravcity.ru

- Срок годности: 2 года. Условие хранения: в сухом месте. Условие отпуска из аптек: только по заявкам лечебных учреждений, - отмечается в инструкции по применению «Бар-ВИПС».

Такой препарат спокойно можно пить, он подсвечивает на рентгене желудок, не всасывается в организм, а затем легко выводится в течение одного-двух дней.

Но что насчет «Бария сернокислого 0.10 (H2O)%», закупленного в ГКДЦ №1? Вот пара фактов. Во-первых, сделан препарат по ГОСТ 3158-75, как заверяют в компании «НеваРеактив». В этом ГОСТе черным по белому сказано, что сернокислый барий не ядовит. Получается, с предприятия взятки гладки?

Инструкция к применению единственного одобренного сульфата бария. Часть 1. Фото: предоставлено "КП Санкт-Петербург"

Инструкция к применению единственного одобренного сульфата бария. Часть 2. Фото: предоставлено "КП Санкт-Петербург"

Во-вторых, закупленный в клинику препарат мог быть дешевле упомянутого «Бар-ВИПС» - ненамного, но до 1 тысячи рублей можно сэкономить, в зависимости от фасовки. Это не могло не сыграть роли при закупке.

В-третьих, на сайте «НеваРеактив» можно купить аж семь разных упаковок «Бария сернокислого 0.10 (H2O)%». У них отличается фасовка, но ГОСТ – одинаковый, как и то, что там содержится по 98 процентов бария сульфата. В описании каждой коробки утверждается, что этот химический реактив предназначен для препаратных, технологических и учебных целей.

Какой именно сернокислый барий закупили у "НеваРеактив" - пока не ясно. Но они одинаково безопасны - по ГОСТу. Фото: nevareaktiv.ru

ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?

Как утверждает Александр Мажуга, профессора РАН и научного руководителя Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, закупленный в ГКДЦ №1 сульфат бария, судя по описанию, вполне безопасен.

- Состав у этих препаратов все равно будет один и тот же, он просто будет отличаться степенью очистки. Тут все завязано на технологии производства, надо посмотреть, как его получили на предприятии. Еще раз. Препарат, который есть в Госреестре лекарств, и тот, что закупили – «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» – это все одно и то же. Поэтому сложно предположить, что могло привести к смертельным отравлениям. Может ли всосаться сульфат бария с плохой степенью очистки? Нет, надо именно проанализировать, что конкретно было в банке, как соблюдалась технология, - уверен ученый-химик Александр Мажуга.

«КП Санкт-Петербург» неоднократно пыталась достучаться до компании «НеваРеактив», чтобы там пролили свет на производство сернокислого бария, поступившего в ГКДЦ №1. Хоть он и отвечает требованиям ГОСТа, и эксперты называют его безопасным и неотличимым от одобренного препарата, но вопросы к выпуску препарата все же остаются. К сожалению, гендиректор предприятия Аркадий Камчатов и его коллеги закрылись от журналистов и прямо сказали, что будут молчать, пока идет следствие.

Президент Российского союза химиков Виктор Иванов в разговоре с «КП Санкт-Петербург» очень удивился, узнав о случаях смертельного отравления сульфатом бария. Заслуженный эксперт признается, что впервые слышит о таких последствиях препарата за всю профессиональную карьеру. Иванов не снимает ответственности с главврача, но считает, что истину нужно искать именно на производстве сернокислого бария.

- Для медицинских целей сульфат бария не должен содержать никаких примесей. В чистом виде сульфат бария абсолютно безопасный. Я человек немолодой, первый раз его выпил еще 50 лет назад при рентгене. И, как вы понимаете, в полном здравии, – говорит Виктор Иванов. – Поэтому неизвестно, каким образом его приготовили, как он был отмыт. Но как можно испортить этот «медицинский мел» - загадка! Может, нарушена технология производства. Вы говорите, был смертельный исход, но я даже не представляю, что там может быть в составе тогда. Что-то точно пошло не так при хранении или при производстве, другого варианта нет. Может, препарат складировали вместе с другими какими-то химикатами на складе, могли перемешать их как-то, не знаю… Случилось такое, что в голову просто не может прийти!

НА ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ, БУДУЧИ ПАЦИЕНТОМ?

После новостей о смертельном отравлении сульфатом бария часть читателей «КП в Санкт-Петербурге» признались в комментариях под статьей, что теперь сомневаются, стоит ли вообще делать такую процедуру. Ее, кстати, временно приостановили по всему городу, но пациенты не останутся без медпомощи.

- Альтернативы есть всегда. Сейчас более современные способы обследования ЖКТ – эндоскопия и компьютерная томография. Но и процедура с использованием сульфата бария всегда рассматривалась как высоко безопасная при соблюдении всех норм и техник, - подчеркивает врач-гастроэнторолог Екатерина Кашух из Московской клинической больницы №1 имени Пирогова.

По данным "КП Санкт-Петербург", всех сотрудников отделения лучевой диагностики в ГКДЦ №1 временно отстранили от работы. Фото: СОЦСЕТИ

Ежели пациент решил пройти рентген с сульфатом бария, то его не ждет ничего сверхъестественного и опасного, утверждают медики. Эта практика существует уже не одно десятилетие.

- По вкусу препарат будет, как мел, запахов нет, цвет белый или чуть-чуть желтоватый. Врач смешивает сульфат бария, который для медицинского назначения и нерастворимый, с водой. Делают суспензию, взбалтывают, перемешивают, даже с помощью миксера иногда. Потом препарат выпивается, а сгустки должны выводиться из организма, - объясняет ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.

Другой, повисший в воздухе вопрос, как пациенту определить подделку, чтобы подстраховаться перед процедурой.

- Вообще, все те препараты, которые у нас применяются клинические, они-то, конечно, должны быть разрешены регулятором именно для медицинского применения, – отмечает Александр Мажуга. – Но пациент всегда может попросить у медицинского сотрудника посмотреть на тот препарат, который ему вводят, спросить про ГОСТ, лицензию. Но, поймите, с сульфатом бария все уже много раз проверено-перепроверено. Это препарат с настолько большой историей медицинского применения! Вопросов к его безопасности вообще не возникает. В том же ГОСТе прописано, что препарат безопасный, сернокислый барий не ядовит, потому что он попросту не растворяется в физиологических условиях. Тут надо смотреть именно на технологию – откуда в клинике оказался препарат и соблюдалась ли технология производства.

По делу арестовали главврача ГКДЦ №1 Евгения Попова (в центре). Коллеги хвалят его как руководителя, который навел порядок в клинике. Фото: СОЦСЕТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ОТРАВИЛИСЬ

Подавляющее большинство пациентов, прошедших через рентген желудка с тем самым ядовитым барием, выжили. Кто-то попал в реанимацию, состояние некоторых – удовлетворительное. Что вообще может предпринять пациент, который пострадал от бария? «КП Санкт-Петербург» связалась с одним из выживших после обследования ЖКТ – Ракифом. По его словам, ему стало плохо прямо во время рентгена.

- Я сказал, что со мной что-то не то, после этого мне еще дали соду. Но стало только хуже. Меня стало тошнить. Плохо было 2-3 дня. Спасло меня только то, что меня тошнило. Так бы эта дрянь осталось в моем организме. Итого - желудок меня теперь беспокоит еще больше, - рассказал Ракиф.

Повезло и то, что на мужчину вышел участковый врач из районной поликлиники, узнавший от коллег об обследовании на ЖКТ. Ракифу прописали лечение. И этот момент важен – заниматься самолечением после такого инцидента не нужно, следует сразу обратиться к лечащему компетентному врачу. Не помешает разве что пить больше жидкости, чтобы скорее вывести сгустки препарата из организма, потому что могут быть и запоры.

Перед ретгеном с использованием сульфата бария пациент имеет право удостовериться у врача в безопасности препарата. Фото: Правительство ЯНАО

- В таком случае (при отравлении барием – прим.ред.) может помочь сульфат магния, – говорит ученый-химик Александр Мажуга. – Но, подчеркиваю, по аптекам бегать не надо. Это компетенция врача, он решает, что надо назначать, а что нет.

Тем временем, у следствия только один подозреваемый по делу о смертельном отравлении пациентов ГКДЦ №1 – это главный врач Евгений Попов. Пока что в СК не делятся результатами анализа сульфата бария, произведенного в «НеваРеактив». «КП в Санкт-Петербурге» будет следить за развитием ситуации.

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