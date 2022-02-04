Сергей Шнуров объяснил, зачем записал язвительную песню про Ксению Собчак

Сергей Шнуров высказал свое отвращение к Ксении Собчак / Фото: Олег ЗОЛОТО / Артем КИЛЬКИН

Ссоры Сергея Шнурова и Ксении Собчак не заканчиваются. Недавно лидер группы "Ленинград" опубликовал небольшой клип с язвительной песней про бывшую подругу, в которой намекнул на ее измены бывшему мужу, а также укоризненно припомнил смертельное ДТП в Сочи. После этого между звездами шоу-бизнеса началась перепалка в соцсетях. 4 февраля музыкант опубликовал очередной пост в Instagram, в котором объяснил, зачем он вообще решил записать сатирическую песню на журналистку.

- Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна - типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полёта. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им всё позволено, - написал Шнуров.

Музыкант заявил, что применил к Собчак "тоже оружие", которое она применяет к остальным людям. В частности он упомянул, как журналистка вырывала телефон у Любови Успенской и рылась в прикроватной тумбочке у Анастасии Волочковой.

- Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад, - закончил Шнуров.

Добавим, что это далеко не первый обмен любезностями двух звезд. Ранее Шнуров не чурался высмеивать «пятую точку» Собчак, а потом вступал в полемику в конфликте Ксении с актрисой Дарьей Мороз, бывшей женой Константина Богомолова.

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