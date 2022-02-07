Глава Министерства просвещения потребовал восстановить уволенную из-за стихов Хармса учительницу

Министр потребовал восстановить уволившуюся учительницу и дать ей работать с детьми. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отреагировал на скандал в Петербурге с увольнением учительницы, которую вынудили уйти после прочтения школьникам стихов Даниила Хармса. Написать заявление «по собственному» от педагога, по ее словам, потребовала директор школы.

- У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ включать «дубину», что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах и продолжить работу с детьми, - отметил Кравцов.

По словам министра, ведомство уже начало проверку по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, что в защиту учительницы уже высказался депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, пообещавший защиту от дальнейших преследований. Он также написал обращение в городской Комитет по образованию с требованием провести проверку. Она уже начата.

Свою позицию по скандалу выразил и депутат Госдумы, петербуржец Сергей Боярский. Он отметил, что запрещать Хармса и Введенского никто не собирается, цензуры власти не допустят. А в обстоятельствах увольнения педагога надо тщательно и спокойно разобраться, «не навешивая ярлыки».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Есть люди, которые считают, что при Сталине мало сажали»: депутат Заксобрания Петербурга о ситуации с уволенной за стихи Хармса учительницей

Депутат ЗакСа Петербурга пообещал защитить учительницу, читавшую школьникам Хармса (подробности)

Из-за чего на самом деле уволилась учитель гимназии, прочитавшая стихи Хармса и Введенского вместо рассказа о героях Отечества

Директор гимназии Петербурга опровергла свое высказывание о том, что Хармс и Введенский - враги народа (подробности)

Олег Басилашвили жестко ответил директору петербургской гимназии за высказывания о Хармсе и Введенском

Народный артист СССР заявил назвал поведение "тупостью" (подробности)