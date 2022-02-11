Директора старейшей пирожковой Петербурга похоронили на Южном кладбище

В Петербурге простились с директором старейшей пирожковой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге простились с директором старейшей в городе пирожковой. Валерия Романова более 30 лет руководила кафе «Хозяюшка» на Московском проспекте. Заведение было легендарным, а в свое время сюда ходил еще Виктор Цой.

- Как истинная ленинградка, Валерия Николаевна была бесконечно предана нашему городу и своему делу, помогала всем, кто нуждался в особой заботе. Во многом благодаря ее управленческим талантам и активной гражданской позиции кафе «Хозяюшка» приобрело большую популярность, - отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Валерию Романову похоронили на Южном кладбище. Фото: vk.com/pirogi_na_moskovskom

Для города эта пирожковая стала таким же символом, как пышечная на Большой Конюшенной улице или чебуречная на Вознесенском проспекте. Когда ее хотели закрыть, именно Валерия Романова отстояла заведение. Впрочем, на защиту встали и многие петербуржцы. После этого, на пирожки в кафе приехал и Александр Беглов.

Глава Северной столицы выразил соболезнования родным и близким покойной. После церемонии прощания, Валерию Романову похоронили на Южном кладбище Петербурга.

Напомним, что директор пирожковой скончалась 8 февраля на 94-м году жизни. Руководить семейным кафе теперь будет ее невестка.

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